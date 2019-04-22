前面女子不夠零錢　好心台女代繳5元台幣泊車費獲「結緣回禮」

無論事情性質是大是小，能夠助人都是快樂的事。台灣一名女網民前日於facebook群組發文，稱當日下班後於停車場排隊用自助繳費機時，看到前面一名女子似乎不夠零錢，「死命挖她的錢包」，遂即時拿出5元（約1.3港元）硬幣讓對方完成付款。受助的女子感到不好意思，即時拿出銀包內一張摺成愛心形狀的100元紙幣（約25港元）遞給樓主，作為與她結緣的禮物，令樓主感到非常溫暖，直指「雖然不是幫了甚麼大忙，但下班後的疲憊都因為這個『愛心』整個不見了」。

有女網民替一名沒有「散子」的女子繳付5元泊車費後，竟獲對方送上百元紙幣摺成的「結緣回禮」，令她驚喜又感動。（fb群組「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名女網民前日（20日）於fb群組「爆怨公社」發文，稱下班後發生一件暖心小事，令她整日疲勞盡消。樓主說，當日下班後要繳付停車費，剛巧停車場內兩部繳費機都有人使用，她便排於一名女子後面。她留意到前面的女子要繳付的金額為280元台幣（約71港元），但女子付了275元後便「開始死命挖她的錢包」，似乎已用光手上的零錢。

該網民發文分享事件，坦言自己並無幫上對方大忙，可是對方的舉動令她到非常溫暖。（fb群組「爆怨公社」截圖）

樓主遂主動拿出5元硬幣給遞給對方，表示「我可以幫你」，惟對方感到不好意思，立即拒絕，並繼續從銀包中找零錢，「持續挖錢包都快破洞了」。樓主看到這情況，「快速的拿出這微微心意的$5」，再次提出幫助，對方才肯接受，同時從銀包內拿出一個由100元紙幣摺成的「愛心」送予樓主，稱：「真的謝謝妳，這個跟你結緣。」

發生於停車場的暖心小事觸動網民，短短兩日已獲逾萬次讚好。（示意圖，資料圖片）

樓主當下未及反應，接下「愛心」後只能匆忙道謝：「這樣很不好意思，謝謝您，好開心。」她事後與網民分享事件，坦言：「雖然不是幫了甚麼大忙，但下班後的疲憊都因為這個『愛心』整個不見了。」

帖文短短兩日便獲逾萬名網民讚好，紛紛留言指樓主「做了愛心，賺到愛心」，「有能力幫助別人是最快樂的」，「心地善良絕對大於這$100」，「這就是我說的投資報酬率，而且心情又很好」。亦有網民笑稱樓主的經歷就是「用5元換100的故事」，「倒賺95元概念嗎？」。

（fb群組「爆怨公社」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁