為簽單飲到醉倒地鐵　妻趕來安慰　男Sales痛哭：我沒用，對不起

內地南京17日晚有市民報案指，一名穿西裝男子醉倒在地鐵站內，身旁滿是嘔吐物。警察到場後，照顧西裝男並聯絡其家人，期間西裝男向警員訴說工作辛酸，講到傷心處更流下男兒淚。網友看到有關片段後紛紛留言慨歎「生活不易」、「人人都有脆弱的時候」。

妻子趕到現場，看到丈夫狼狽的樣子沒有一句怪責，只是心疼地抱住他。（影片截圖）

努力打拚 拒問家人要錢

南京警方17日晚上10時左右接報稱有一名穿西裝男趴在地鐵站，身旁有嘔吐物，警員到場後將西裝男喚醒，並幫忙聯絡其家人。

南京市公安局地鐵分局的警員汪宇表示，該名25歲男子姓張，是外地人，為了妻子而遷居南京，「他跟我說，他家的經濟情況是不錯的，但他沒問家人要錢，而是努力地在南京打拚」，「他是做銷售的，為了簽單陪客戶喝酒，說生活很不容易，就哭了起來。」

張男雖然喝醉酒卻仍然很有禮貌，對警察說對不起，又謂「我老婆會來接我的」。過了一會，他的妻子趕到，張男聲音顫抖着道歉：「寶寶，對不起，我感覺我沒有用。」妻子無視丈夫身上的穢物，心疼地抱住他，安慰道：「不要說這個，沒事的！」

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妻：他心裏承受很大壓力

張男的妻子向警員透露，丈夫為了他們這個家十分努力工作，心裏承受了很大壓力，她理解丈夫的辛勞，也希望做好丈夫的後盾。她向警員道謝後，扶着丈夫離開，這一幕使在場的警員深受感動。

網民也相當感慨，「生活不易，且行且珍惜」、「莫名的鼻酸」、「這個男人是幸運的，因為有個懂他的老婆」、「醉成這樣，還不忘對警察說打擾你們了，想來也是個善良的人」。

（綜合報道）