台廿四孝老公摺衫起角兼分類　網友：「你老婆賺到了！」

甚麼樣的老公會讓所有女人都想嫁？有網友上傳一張折完衣服的照片，不只每件衣服都折得整整齊齊、猶如「豆腐塊」，還分門別類，依照不同的衣服分堆疊好，還自打趣表示，連老婆都覺得他龜毛，讓網友大開眼界，除了「求摺法」，還有人開玩笑「請你開班授課好嗎？」

網友上傳一張折完衣服的照片，每件衣服都折得整整齊齊，讓網友大開眼界「求摺法」。（聯合新聞網）

這位網友在Facebook《爆怨公社》上傳了自己折完衣服的「成品」，寫下家事不分彼此，但強迫症就有分了。從照片中可以看到每件衣服折得方方正正，並依照小孩的衣服、尿布、包屁衣、大人的衣服疊好，就連原PO的太太都覺得他超龜毛，不過PO表示，「只是比較喜歡整齊的區分」，並恍然大悟，難怪他的老婆喜歡由他來收衣服、折衣服。

看到原PO把衣服整理得井井有條，不少網友都相當羨慕，表示「佩服你，我都恨不得把所有衣服往衣櫃裡塞就好了」、「你知道我多希望老公有強迫症嗎」、「認真覺得你老婆賺到了」、「好整齊！我都洗衣服曬衣服，然後就懶的疊只要每次收下來就放在床上了」、「為了避免這種情形，我家裡衣服一律用掛的，只有褲子用折的」、「心靈受到療癒」。

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