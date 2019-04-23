台純情工程師首次約炮開定房　等足成晚無人到　開Po訴苦超爆笑

台灣一名工作繁忙的工程師，日前在網上分享其首次約炮（即一夜情）的失敗經歷，未有經驗的他在網上取經終成功找到對象，他更重金租用4星級酒店的房間，預早辦理入住等待對方，沒料由下午等到日落再到翌日中午退房都沒人出現，他持續在網上更新這等不到人的心情，凌晨時他拍下窗外夜景，退房時影低整齊床舖，滿是淡淡的哀傷，最終他以一句「心死了，此生不約了」總結心情。其慘痛經歷引起網民熱論，但不少人都認為他訴苦得來很爆笑，忍不住追看，隔空陪他度過寂寞的一晚。

台男在討論區上分享自己首次約炮，不過即使等了多個小時，對象仍然沒有出現。（Dcard討論區截圖）

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這個懷着寂寞的心的工程師，在Dcard討論區上分享，他指自己於數星期前突然想通，「覺得約炮是一件很合理的事，對於工時爆炸的我，真覺得是必須學習的技能」，於是在討論區上翻閱約炮攻略，最後決定從Tinder入手，「我花了四天的夜晚睡眠時間，就是要學着怎使用這app約出來」。

到第5天，樓主終於成功找到對象，更與對方花了不少時間聊天、傳照片，對方還「教導我怎樣約心態才正確」。工作繁忙的樓主幾經辛苦終於請到一天假，他滿心期待，「想說第一次約不能馬夫，開了一間4星整晚的房間$3080（約780港元）」，更先辦理入住手續，確認沒有任何問題後就安心等對象到來。

樓主下午5時進入房間，一直到凌晨1時許發文，但他卻不是報喜，「我他X一個人在房間看了快8個小時的電視，到現在還是聯絡不上她…我已經看開了，這個世界或許不適合我。」原來樓主在等待的「她」一直都沒有出現，只能獨守空房。

台男表示自己在房內實在太空閒，只能沖咖啡飲。（Dcard討論區圖片）

這則帖文雖然在深夜發出，仍亦引來不少夜鬼網民討論，隔着螢幕陪伴樓主。有網民直指覺得樓主十分可憐，「想問在哪，我要去陪原Po」，亦有人提醒樓主，經過今次教訓，「下次記得先吃晚餐或宵夜，再開房間」。

樓主亦不斷在帖文內回應更新自己的情況，在1時許的時候因為實在無事可做，他上載沖泡咖啡的圖片，「我已經悠閒到去泡房內的廉價三合一咖啡包了，到底人生怎樣這麼難」。不少網民見狀，即提醒他酒店房內的水壺或不潔，十分貼心。

台男一直堅持將半張床保持原整，等待另一半到來，但對方始終沒有出現。（Dcard討論區圖片）

在下一個留言，就看到樓主於攪拌咖啡時不小心將部分咖啡瀟到了杯外，「不知道是太氣自己沒用，還是難過對方消失」，他指即使對方曾經說過「出來玩不能放任何感情與責任」，但此時此刻他的手還是不能好好攪拌一杯即溶咖啡。到了2時左右，樓主已經不知道自己可以做些什麼，於是拍下窗外的夜景，「和各位分享一下窗外的夜景好了」。

樓主再一次更新已經是清晨5時，他在房間內看到日出，到了6時就稱「天亮了，心已死」，更發誓稱「我要打一輩子手槍，此生再不也約」，看來樓主對於被騙感到十分憤怒。首次約炮的樓主原來更特意沒有觸及雙人床沒人睡的另一半，「看着為她保留了一晚刻意不動的位置，覺得自己傻，等等check out前

我一定要瘋狂得弄亂那位置」，一夥純真的心被愚弄，一定極不好受。

台男退房時在洗手間鏡前自拍，反而引起不少女網民的興趣，指樓主下次可以約她。（Dcard討論區圖片）

差不多到中午退房時間，樓主再次更新，稱想不到可以如何化解他整晚的鬱悶，「明明躺在這麽高級的床上卻徹夜難眠」，於是上載一張圖片，稱如果要圖像化他的內心，就會是照片中的情況，圖中可見棉被被捲成長條形放在床上，相信樓主意思是指「眼光光，到天光」。

樓主最後一次更新帖文是退房的時候，稱要再見自己的第一次，「一個人在房間跟自己玩整晚的第一次」，亦感謝各位網民陪了他一整晚，「也算是善終了」，最後丟下一句「Back to work！」及再次強調自己「此生不約了」。

不少網民都鼓勵樓主不要放棄，「一次的失敗不代表永遠」，更有人自爆已經吃過3次白果，但仍然相信人性是善良的，亦有人提醒樓主，比較穩妥的做法是親自去接對方或者開車載對方到酒店。另外亦有女網民留言，指樓主的身形不錯，「人真好，開的房屋大又漂亮耶」，對他有興趣，直言「我會想跟你約」，或讓樓主重新燃起希望。

（Dcard）

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