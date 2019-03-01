否認奧運賽前一夜情致包尾　跳水女將爆生活被毀：有人找我拍AV

巴西奧運跳水選手奧莉維亞（Ingrid Oliveira）2016年被傳在里約奧運比賽前夕趕走跳水拍檔，帶一名划艇選手入房展開「馬拉松式性愛」，導致翌日成績墊底。一夜情風波事隔３年，奧莉維亞近日打破沉默首次否認事件，指當年她的確與男伴發生關係，但並非比賽前一晚，亦沒有趕隊友出房，更透露風波毀了她的生活，不但令她失去不少工作機會，有人到其社交媒體留侮辱字眼，更有人向她發送裸照及詢問與她「一晚要多少錢」，甚至獲邀拍AV（成人影片），對此她坦言感到憤怒，惟已收拾心情準備出戰2020年東京奧運。

3年前傳因賽前一夜情導致排包尾的巴西跳水女將奧莉維亞（Ingrid Oliveira），近日首度開腔接受傳媒訪問，透露多年來心路歷程。（ig「ingrid oliveira96」圖片）

3年前有傳媒報道，奧莉維亞在10米高台跳水決賽前一晚，欲帶巴西划艇選手貢薩爾維斯（Pedro Gonçalves）返回宿舍過夜展開「馬拉松式性愛」，更將跳水拍檔柏度索（Giovanna Pedroso）趕出房外，導致後者向巴西代表團舉報，最終兩人鬧翻，更在比賽中包尾排第八名，風流韻事成為國際體壇的大笑話。

奧莉維亞日前打破近3年的沉默，接受傳媒訪問首次回應事件，指2015年在社交媒體與貢薩爾維斯有初步接觸，至里約奧運時，雙方才正式會面，更形容對方外型英俊。

巴西划艇選手貢薩爾維斯（Pedro Gonçalves）與奧莉維亞當年在里約奧運發生一夜情。（資料圖片/網上圖片）

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奧莉維亞亦承認，當年她的確叫貢薩爾維斯前往她的房間，不過日期並非兩人出賽前一晚，而他亦沒有過夜，事前亦得到拍檔柏度索的同意，所以她沒有將對方趕出房，「其他人可能不知，但其實這種事十分平常，你們應該見到奧運村內不少地方派發很多安全套，包括飯堂，那些安全套並非讓人吹氣球」，奧莉維亞甚至大爆柏度索、牙買加飛人保特（Usain Bolt）及其他選手都有做同樣的事，其至開設Tinder帳戶調情，但沒想到自己會成為眾矢之的。

自從被誤傳因一夜情導致成績包尾後，奧莉維亞形容「被全世界攻擊」，不少人在她的instagram留下侮辱字眼，且向她私訊發送裸照，詢問與她共度春宵要多少錢，令她感到憤怒及荒謬，她不但失去不少工作機會，甚至有片商邀請她拍AV；反觀風波中男主角貢薩爾維斯的instagram，事後非但沒有侮辱字句，更有留言寫道「恭喜你，明星！」，二人遭遇大不同。

2016年參加里約奧運期間被傳一夜情風波，奧莉維亞自言風波大大影響其生活，惟她已收拾心情，全力備戰2020年東京奧運。（ig「ingrid oliveira96」圖片）

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奧莉維亞重申她只不過是「一名與人共度春宵的女性」，同時是男性主義下的受害人，意即只有她受到批評，反而貢薩爾維斯得到讚許，雖然近3年飽受困擾，但奧莉維亞正備戰2020年東京奧運，重新出發。

（綜合）