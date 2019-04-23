對乳製品過敏　美11歲女童誤用含牛奶蛋白質牙膏　誘發過敏亡

美國一名11歲女童從小被診斷出對乳製品過敏，女童父母一直都小心翼翼檢查食物標籤，惟獨沒想到檢查牙膏。本月4日，女童使用了牙醫處方的牙膏，刷牙時隨即出現呼吸困難、雙唇發紫等徵狀，家人立即把她送院搶救，惟最終不治。女童母親接受傳媒訪問時講述事件，並隨即引起家長熱議，美國有線電視新聞網（CNN）訪問兒科過敏症專家，他認為個案非常罕見，直言有食物過敏的人被雷擊中的機率，較死於過敏的還高，呼籲家長別過分憂慮。

11歲的丹尼絲（Denise Saldate）從小患有嚴重乳製品過敏，日前用牙膏時竟出現嚴重過敏反應。（gofundme籌款專頁圖片）

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來自加州城市西柯汶納的43歲母親莫妮卡（Monique Altamirano），近日接受《過敏生活》（Allergic Living）雜誌的訪問，表示11歲女兒丹尼絲（Denise Saldate）因誤用含有過敏誘發物質的牙膏而喪命。母親莫妮卡指在女兒1歲時被診斷出對乳製品嚴重過敏，無法消化豆乳和牛乳，她與丈夫荷西（Jose Saldate）總會留意食物標籤，平日學校亦會提供適當的午餐，確保女兒的安全。

本月4日，母親莫妮卡帶丹尼絲去看牙醫，牙醫稱丹尼絲的牙齒有污點，遂處方一款「MI Paste One」品牌的牙膏，表示可以加強牙齒的琺瑯質。沒想到悲劇就此發生，丹尼絲當晚迫不及待用牙膏，才過了一會兒，她便跑出浴室哭着找媽媽，指自己對牙膏有過敏反應，無法呼吸，並嘴唇發紫，隨即陷入過敏性休克（anaphylaxis）。

因為不知道丹尼絲何時會有生命危險，夫婦二人會隨身帶備「救命筆」（EpiPen）。當時他們已立即用「救命筆」為愛女注射腎上腺素，擴張血管，使血壓恢復正常，放鬆呼吸道的肌肉，同時亦依照急救中心接線生的指示做心肺復甦術CPR。救護員其後到場進行急救，並將丹尼絲送院，惟最後仍返魂乏術。

父母們後來才知道，牙醫處方的「MI Paste One」牙膏中含有磷酸肽鈣（recaldent），是牛奶蛋白質，而且牙膏正反面都標有警告，父母當時大意無檢查清楚，母親莫妮卡哭着表示：「我覺得我害了她！」

「MI Paste One」牙膏含有牛奶蛋白質。（網上圖片）

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美國有線電視新聞網（CNN）找到全國兒童醫院（Nationwide Children's Hospital）兒科過敏症專家兼副教授戴維斯教授（Dr. David Stukus）分析事件，他認為該個案非常罕見，即使他從事兒科過敏13年卻是首次聽到這樣的事件。

戴維斯教授指，「許多藥物和非食品中都含有食物蛋白質」，但總括而言，大部分食物種類及進食分量，不足以引起絕大多數人的食物過敏反應。他續指是次個案的牙膏在市面並不常見，惟此事可警惕其他父母，食物過敏可引致非常嚴重的反應，需要與照顧者好好溝通，仔細檢查食物標籤，並隨時攜帶腎上腺素。

戴維斯教授補充，許多因食物過敏而死亡的兒童或青少年都患有哮喘，故患者出現食物過敏時，他們的情況會更加嚴重，加上延遲甚至沒有適時使用腎上腺素，造成悲劇發生。他認為家長無需對此過分憂慮，提醒家長只需要保持警覺，「有食物過敏的人被雷打中的機率，都比死於過敏要來得高」。

丹尼絲的悼念儀式將於本月26及27日舉行，她的親戚亦在發起網上眾籌，幫助其家人度過難關，支付喪葬費用。目前已籌得近2.7萬美元（約19.6萬港元），超出目標金額。

（CNN、每日郵報）