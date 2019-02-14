過敏腫成豬頭仍收養了21年　台男淚別愛貓：女兒送我最後一次過敏

自台中的Ray最近在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出長文，呼籲大家不要因為過敏就輕言棄養貓咪。原來，Ray對貓毛嚴重過敏，但仍然堅持不懈收養了貓咪Maggie達21年之久，不久前，Maggie年老去世，臨別之際，Ray不停撫摸愛貓，傷心到忘記洗手，一揉眼睛又再過敏，右眼腫到看不見，他形容「這是女兒送我的最後一次過敏。」

貼文中，Ray憶述自己剛領養Maggie時，幾乎天天腫成豬頭，但他認為「這根本不是她的錯呀！況且養了就要負責」，所以多年來Ray都定期幫Maggie刷毛，長期通風，強調「我這樣嚴重過敏反應都能養育21年了，別再跟我說什麼因為過敏要棄養，當你決定要養育那天就請你對牠負責。」

水果店的偶遇 一生的承諾

Ray的貼文感動了不少網友，並發現背後竟隱藏着一段溫馨的故事。原來，21年前Ray在水果店工作，上班時偶遇流浪貓Maggie。當時小貓只有手掌大小，對Ray非常親暱，於是當年19歲的Ray決定將牠抱回家，儘管Ray對貓嚴重過敏，還常常因Maggie的親近而「腫成豬頭」，但這一養便是21年。

離別時握手道別 感激21年陪伴

21年的相處，Ray對待Maggie就像女兒一樣。他回憶Maggie小的時候經常「撒嬌磨蹭」，長大後略通事理，偶爾會來「討摸摸」。兩年前，Maggie得了腎衰竭，一度瘦到1.66公斤，用手可以摸到一節一節的骨頭。離別那晚，Ray握住Maggie的手，一起回憶了21年的時光。他說：「感謝妳這21年來的陪伴，我們一家非常非常的感謝妳。」

常懷念愛貓 約定來生做父女

Maggie離開後，Ray經常想念牠，經常下意識地走到陽台想要幫愛貓換水，看到空蕩蕩的水碗，才猛然想起Maggie已經離開了。

在網友的鼓勵下，Ray慢慢走出了傷痛，但Maggie在他生命中留下的痕跡未曾散去，他貼出扔垃圾的相片，笑言：「玩貓砂鏟屎21年了，每天都會固定帶貓砂下社區垃圾場。現在下樓不帶包垃圾下樓去社區垃圾場反而渾身不對勁。」

他透露了自己與Maggie立下的一個約定，就是下輩子Maggie不要再做貓，而是成為他的女兒。