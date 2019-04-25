【復仇者聯盟4】內地戲院派另類「彩蛋」　屏幕無畫面　結局睇3次

萬眾期待的《復仇者聯盟4》周三（24日）開畫，內地戲院在凌晨時分播放第1場，內地許多搶到戲票的Marvel迷急不及待入場觀看，但有戲院在放映期間出現「異常狀況」，包括停電、2D與3D不斷轉換、中場休息，甚至有觀眾被逼看了結局3次。

【2019年】《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）香港版海報

觀眾「被劇透」：真的崩潰了！

大批內地影迷周三凌晨12時率先入場觀看長3小時的《復仇者聯盟4》，場面像過年般熱鬧。電影放映期間，每當有超級英雄出現，粉絲隨即鼓掌。《復聯4》是首部沒有片尾彩蛋的Marvel電影，但大部分觀眾仍靜候到最後一刻才肯離場。

不過，有戲院的在首場《復聯4》不約而同發生「蝦碌」事件，例如在浙江杭州，女網友「一念三千SSY」激動地在微博發文稱：「看個零點場，居然是2D、3D旋轉互換！最後直接中場休息整頓！」還貼出一張照片，見到戲院屏幕沒有畫面而且開了燈。

有影迷表示，「看了半小時結果停電了」，等了半小時才回復電力，但電影卻從頭開始播放，職員過了一會才發覺，但一下子又將電影快轉到「沒看過的新片段」，「被劇透」的觀眾立即怒罵，於是職員不斷調整，最後觀眾看了結局3次，「真的崩潰了！」另有網民投訴戲院放映《復聯4》時卡在片頭部份，令他「看了6遍」，質疑戲院用的是盜版。

+ 8 + 7 + 6

以為中場休息 原來是停電

在南京的網友「業餘吐糟各個方面人員」則戲言找到了電影的彩蛋：「中間2小時左右突然屏幕黑了，我們這場的（觀眾）還以為是戲院故意讓我們去休息上廁所的，沒想到是停電了，然後觀眾騷動了！」

浙江麗水市的影迷看到「特別版本」的《復聯4》，事緣蓮都區法院在電影前面加插了關於「欠債未履行後果」的短片，以及「失信被執行人員名單」，被執行人員名單共5頁，每頁12人，內容包括姓名、照片、金額等。

截至周四（25日）凌晨3時30分，「中國票房網」統計《復聯4》上映短短2天，累計票房已高達8.4億人民幣（約9.8億港元），佔據票房比例99.17%。

（綜合報道）