【復仇者聯盟4】小辣椒爆響口劇透　遭美國隊長拉走離場中止訪問

最近熱爆的話題一定離不開《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），電影終於在今日（24日）在香港上映。 而早前電影已在香港時間23日早上在洛杉磯舉行全球首映禮，一班演員和在場粉絲都表現得非常興奮，「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）更疑似口快快劇透，令身邊的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）要緊急拉走她，場面尷尬。 （注意：內文含少量劇透）

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「Happy Hogan」法夫羅（Jon Favreau）以及「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）出席首映時，大玩合照，演員們表現得相當開心。（影片截圖）

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「Happy Hogan」莊法來奧（Jon Favreau）以及「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）出席《復仇者聯盟4》首映禮，4人心情相當興奮。接受訪問時，「鐵甲奇俠」更表示自己回想起首次參與Marvel的電影，直至現在電影來到《復仇者聯盟4》的階段，心情難以形容。他說着說着，竟突然托起「Happy」的臉親了下去，非常搞笑。

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「小辣椒」興奮過頭玩劇透

4人更即興自拍，而「鐵甲奇俠」的愛人「小辣椒」，亦都不為餘力，訪問時突然不理「封口令」，被問到對今集哪一幕的場景最為深刻？「Happy」已經很機靈地提醒她要小心說話，但桂莉芙想了一會兒後，竟然這樣說：「不知道應該怎樣回答，我記得最後一日的拍攝場景，我們全部人都在場，在一個很美的場景，場面很是令人感動，所有的電影演員出現在同一個時間。」

「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）出席《復仇者聯盟4》首映禮，懷疑興奮過度，不理「封口令」玩劇透。（GettyImages）

更多首映紅地氈畫面：

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「美國隊長」連訪問都沒有繼續做，趕緊拉走「小辣椒」，場面尷尬。（影片截圖）

「美國隊長」緊急拉走「小辣椒」中止訪問

說罷，桂莉芙似乎意識到不妙問道：「我這樣算劇透嗎？」「Happy」冷笑了一下說：「我不知道呢！」就緩慢地走開。而站在一旁的「美國隊長」就聽到啞口無言，O住咀拉走桂莉芙，連訪問都沒有繼續做，看來「美國隊長」除了怕「小辣椒」會再講錯話，也怕自己不小心劇透，還是封口較穩陣吧！