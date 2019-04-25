【超驚嚇】北京麥當勞炸雞附大撮雞毛　女客食到嘔　留嚴重陰影

真係會嚇死！有北京母親聲稱到麥當勞分店買炸雞外賣給女兒吃，詎料女兒吃了3件後，咬到最後的炸雞時驚覺有大撮雞毛，立即吐出乾嘔。母親衝到店內理論，堅拒收賠償並向食藥局舉報，並指女兒心中留下嚴重陰影。有毛炸雞照在網上瘋傳嚇死不少食客，麥當勞中國微博亦留言道歉，重申重視事件並展開調查。

炸雞上留下一大撮雞毛，十分驚嚇。（微博「卡卡卡卡里奥蕾哥 」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

投訴人周女士在周日（21日），透過手機程式於北京廣順北大街的麥當勞分店點了包括「麥辣雞翅4塊中套餐」等的外賣給女兒，外賣送到家後女兒開心地吃了3件炸雞，沒料咬到最後一件時，竟發現當中有一大撮雞毛。

周女士解釋炸，雞包裹着麵粉炸成金黃色，從外面看不出有毛，「我閨女以為那是多了一塊肉，她就給咬了」，沒想到竟咬出一撮毛，嚇得女兒乾嘔。從片段中可見，炸雞一角的皮連着雞毛，看起來相當嚇人。

事後，周女士立即衝到店內理論，店方願賠償炸雞翼食品的10倍價錢，外加300元餐券或者現金，惟她堅拒對方的賠償，並隨即向食藥局舉報。

不少網民被涉事的有毛炸雞嚇怕，看到照片後紛指太恐怖，更稱不敢再吃麥當勞的炸雞；但亦有人質疑事件的真實性，「雞翅要先醃製，再裹粉，這個過程，這麼多雞毛，不可能看不見」、「有個疑問，為什麼雞毛沒炸糊？」。

有人反駁指，「估計是流水線製作，就負責炸一下」；有人則認為雖然「有毛雞」不可怕，「最起碼能證明你們吃的是雞，偷着樂去吧」。

麥當勞中國官方微博亦在有關的帖文留言道歉，稱「麥當勞中國高度重視此事，並已積極展開調查。對於餐廳未能及時發現產品瑕疵而對顧客造成的困擾，我們表示誠摯的歉意。我們將加強餐廳管理，為消費者提供更好的服務。」

（微博）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁