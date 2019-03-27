蛋殼如紙巾團　台網民買到怪雞蛋問「能吃嗎？」　雞農這樣說...

市面上，常常有消費者買到外觀看起來正常，但打開之後才發現異常的雞蛋，通常多半是雙黃或多黃蛋居多，不過竟然有人買到了外觀看起來就像用過的「紙巾蛋」？ 台灣爆怨公社網友表示奉家母之命去買雞蛋，結果蛋籃裡竟然出現一團「廁紙」，讓他覺得髒，還想說換店家買好了。沒想到仔細一看，發現竟然是外殼軟、形狀怪異的真雞蛋！

台灣有網民買雞蛋後，發現蛋籃有一顆「紙巾雞蛋」，形狀怪異。（Facebook「爆怨公社」圖片）

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樓主PO上爆怨公社後，網民發揮創意：

「應該是恐龍蛋」

「想看破蛋畫面」

「我是第一次看到餒~」

「第一眼我以為是小孩的美勞作品」

「真是特別」

好啦，姑且不論外型如何，這蛋倒底是怎麼產生的？可不可以吃？

原PO媽媽說：「應該是蛋殼還沒變硬，被雞屁股一夾就變形了」

而老闆開玩笑的說：「這隻雞應該難產了」

也有網友提到：「這個可以吃阿，我外婆自己養的，有時候也会參雜幾顆，吃起來的味道沒什麼差別」

「紙巾雞蛋」的照片，隨即引起網民討論，到底該蛋能否食用。（Facebook「爆怨公社」圖片）

原來是顆老雞的蛋啦～無獨有偶的，也有網友家裡養的雞出現了類似的軟蛋樣。（Facebook「爆怨公社」圖片）

一名熟知內情的雞農親戚則出來回應：

「這種蛋很常見，只是雞場的人會先挑起來淘汰。這是雞身心狀況不好時或老了，下的蛋。」

他提到這種蛋多半品質差，雖然可以吃，不過「有時候會出現沒蛋黃，或者比較稀，這種的我們就不會吃」

原來是顆老雞的蛋啦～無獨有偶的，也有網友家裡養的雞出現了類似的軟蛋樣。

其實這類有瑕疵的雞蛋，多半都會在第一時間被挑起，大型配送的蛋箱中才有可能會出現，至於要不要吃呢？…...就這樣看是有點怕怕的～

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