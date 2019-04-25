無懼高空擲物　四川大媽戴安全帽照跳廣場舞　網民：用生命在跳

大媽為了跳廣場舞，即使要以命相搏亦都絕不介意！內地四川有一個小區近年發生多次高空擲物，更曾有人因而死亡，不過大媽們想成為偉大舞蹈家的熱情沒有因為危險而熄滅，反而變得更加熾熱，竟然想到戴上安全帽之後，繼續在廣場上載歌載舞！

四川綿陽一個小區有一群大媽在廣場上戴着安全帽跳舞，不過安全帽並非他們的裝束，而是他們保命的工具。（網上短片截圖）

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四川綿陽一個小區有一群大媽在廣場上戴着安全帽跳舞，不過安全帽並非他們的裝束，而是他們保命的工具。有業主表示，該個小區從2016起發生過15宗高空擲物事件，1名小區男業主因為被擲中而死亡，1名男童則被擲至顱內開放性骨折，當場昏迷，需要進行開顱手術。

正所謂小心使得萬年船，在地盤工作當然要戴好頭盔，不過如果只是為跳舞則似乎太過危險。（資料圖片）

該批安全帽原本只是放在廣場旁邊的箱子，讓有需要通過廣場的人於有需要時自行戴上。直至有大媽表示，害怕跳舞時誤中高空擲物，提出借用安全帽，所以才會戴上安全帽跳廣場舞。不少小朋友都已經被高空擲物嚇怕，覺得十分危險，不敢再在廣場上玩耍。

有網民質疑，廣場所以會發生多宗高空擲物事件，可能是因為廣場舞使人感到煩擾。另外亦有人「佩服」一眾大媽，指「正常人都是危險不去」、「即使死，也要頂硬上，精神可嘉」、「用生命在跳舞」，笑說大媽們是「中國的未來希望」，「世界末日都阻止不了廣場舞」。

（新京報）

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