司機撞車仍狂踩油　女童慘被夾痛苦掙扎　民眾合力打爛車窗救人

江蘇省泰州市上周五（19日）發生車禍，2部私家車相撞，一名騎電單車的父親載著女兒不幸被夾在中間，女童又驚又痛不停哭喊，但其中一輛私家車的司機不但沒有倒車或停車，反而繼續狂踩油門，導致女童肺部受傷，入院後要被送入深切治療部。

白色私家車撞上一輛紅色私家車，女童慘被夾住，但司機仍一直踩着油門，輪胎空轉至冒出白煙。（影片截圖）

車輪空轉至冒出白煙後着火

網上片段顯示，一輛白色私家車車頭從右撞到一輛紅色私家車，兩車之間夾着一名男子和一名女童，女童表情痛苦，伸出手拚命掙扎着想脫困，但白色私家車司機不但沒有倒車，反而踩住油門，車輪空轉至冒出白煙，其後更着火。

現場民眾見狀，不斷向白色私家車內的司機喊話，立即停止踩油，但他無動於衷，眾人於是開始砸車窗，最後成功把司機從車廂中拉出。

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肇事司機疑嚇呆小便失禁

當日參與救人的小偉稱，曾想拉開白色私家車的車門來熄匙，但無法打開，有其他市民於是用鐵棍將後面的車窗打破，然後又合力將私家車往後推，才能救出被夾的父女。

小偉從後車窗進入車廂，發現司機向右倒在儀錶板上，前額有傷。他連叫了幾聲，司機沒有昏迷卻毫無反應，小偉將其救出，「感覺司機整個人都是懵的，跟他說話也沒反應，但還能站立。」另有目擊者稱，司機被拉出來時，似乎完全控制不了自己，並且小便失禁。

網民都非常關注為何撞車後司機仍踩油，肇事司機其後解釋，自己當時是嚇呆了，精神極度緊張，以致未能即時改為剎車。

愛女深切治療部留醫 父揚言追究

慘被夾的電單車司機周先生周二（23日）在南京兒童醫院受訪時透露，女兒因為肺部受傷而要在深切治療部留醫，所幸現時已脫離生命危險，但肇事司機並沒有到醫院探望，他將追究對方的相關責任。

泰州交警部門表示，呼氣和尿液檢測結果顯示肇事司機並無酒駕或毒駕，但最終結論以血液檢測結果為準，事件尚在調查中。

（綜合報道）