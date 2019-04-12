美國女撞車即自拍曬妝容　介紹最強唇膏無甩色　網民：用生命試妝

有人形容女人「愛靚唔愛命」，美國一名女子遇到車禍時，就完美展現這天性！住在芝加哥的伊莉絲（Taryn Elise）日前駕車期間發生意外，車頭撞凹，幸得安全氣袋彈出救一命，當時她發現氣袋留有自己唇印，而臉上妝容卻完整無缺，遂立即自拍並放在Twitter分享「喜訊」，反忘記了自己剛剛撞車。不少網民看過帖文都驚嘆唇膏果然厲害，亦有人笑指伊莉絲「用生命來試妝」，事件更引起品牌設計師關注，關心她狀況的同時，更送贈試用品給她。

女子撞車後發現臉上的妝容完整無缺，遂立即自拍並放在Twitter分享「喜訊」。（Twitter「Voltaireon」截圖）

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伊莉絲前日（10日）在Twitter發帖，指自己剛剛撞車，「唇膏印在安全氣袋上面，但我個妝容仍然好OK」，又特別標籤唇膏品牌，「如果各位好奇Jeffree Star唇膏持唔持久」。帖文隨即引起熱議，逾萬次轉發，不少人留言關心她目前情況， 又指即使妝怎樣完好，都要到醫院驗驗有否內傷，亦有人大讚品牌產品的確很好用，不過質疑是否廣告，有網民就笑言「眼鏡冇爛都唔錯喎！」

伊莉絲使用的就是Jeffree Star品牌唇膏。（網上圖片）

伊莉絲接受媒體訪問時表示，當天駕駛其Mini Cooper外出，原定駕駛15分鐘到目的地，但其間轉線之際，因看不到其他車輛而撞上。幸好沒有造成傷亡，警方及消防完成文字記錄後就離去，她自己一人留在現場「執手尾」，發現即使氣袋留有唇印，使用Jeffree Star唇膏的唇妝幾乎完全沒有改變，隨即自拍放上網分享。隨着帖文愈來愈熱烈，Jeffree Star亦有轉發並着伊莉絲與他聯絡，「很想送你一個#BlueBlood調色板讓你振作起來！」

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