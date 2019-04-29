【慎入】直擊印尼屠狗場　套麻包袋未打暈照割喉　牆上濺滿血

印尼農業部在2018年8月宣布禁止狗和貓肉貿易，博得國際認同；該國動物保護團體「印尼無狗肉」（DMFI）近日公開一個狗隻屠宰場的駭人情況，促請政府遵守諾言，結束這種殘忍的貿易。

睹同類被殺流露絕望眼神

屠宰場位於印尼中爪哇省主要城市之一的梭羅巿，狗隻一車一車運到，牠們的身體套在麻包袋內，動彈不得，只露出頭和頸，有的連口部也被勒緊。屠夫會用木頭打暈牠們，然後吊起割喉，濺到牆上的鮮血怵目驚心。有些狗沒被打暈，慘在清醒的情況下被剖開喉嚨，狗狗看着同類逐一被殺，似乎知道將遭同一命運，不停地發出哀嚎和露出絕望眼神。

這些狗肉之後會賣到市內82間狗肉餐廳，雖然大部份印尼人信奉伊斯蘭教，認為狗是不潔的，但還是有人偷偷犯禁，甚至脫下頭巾來吃，而愛吃狗肉的少數族裔人士亦頗多。

一車一車的狗隻被運到屠場，牠們的身體被麻包袋綁住，動彈不得，只露出頭和頸。（影片截圖）

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進食者可能感染瘋狗症

動保人士估計，每月有13700隻狗在街上被捉走或在主人家中被偷走，然後擠在車上幾日再運到屠場，沒有人知道牠們有否患病，以及是否打過疫苗。

此外，屠場的衛生極差，狗肉市場同樣不遑多讓，進食的人感染瘋狗症的風險非常高。「雅加達動物援救網絡」（Jakarta Animal Aid Network）創辦人之一的弗蘭肯（Karin Franken）表示，政府必須盡快採取有效措施兌現承諾，「現在，這些非法貿易還在繼續，威脅數百萬名印尼人的健康和安全，而且每天導致幾千隻動物痛苦死去。」

（綜合報道）