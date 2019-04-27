連登巴打初嚐醬油蟹　嫌太腥即拎去蒸熟　最後食評：肉霉腥臭不了

醬油蟹乃是韓國受歡迎的菜式之一，近日有連登討論區巴打撰文分享第一次品嚐醬油蟹的過程及食評。他指當日買了一隻醬油蟹回家，解凍後即剪開包裝食用，但巴打嚐了一口，就覺得質感奇怪之餘，味道更是又腥又臭。他遂把蟹件蒸熟再食，豈料蟹膏腥味依然不減，而且肉霉得非常。巴打終忍不住衝去廁所嘔吐，更直言是地獄菜式：「仲要成班港女搶住食，真係狗也不＿！」

近日有巴打於連登討論區撰文分享第一次吃醬油蟹的過程及食評。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

最近一巴打於連登討論區以「今日終於試左第一次醬油蟹」為題撰文，分享初嚐醬油蟹的過程及食評。巴打稱：「久聞醬油蟹乃韓國名菜、白飯殺手，今日經過就買咗返嚟試試佢！」他解凍蟹件後剪開一半食用，他試吃第一口，但已經惡評不斷：「又腥又臭，咸到苦，啲蟹肉冧到成督野咁。」

之後巴打決定把整碟蟹件拿去蒸熟，發現賣相不錯，而且聞下去似乎味道不俗。他再吃第二口，即嚐出蟹肉軟綿不彈牙之餘，蟹膏仍然充斥內臟的腥臭及苦味。巴打即時被臭味弄致反胃，更衝去廁所吐出來，可見他對醬油蟹的第一印象已是十級惡劣。

+ 3 + 2

其他巴絲打對醬油蟹評價不一，部分表示的確難吃，「個質感好嘔心，好似吸緊啫喱咁」、「我食到想嘔，好似逼自己食屎咁」。又有人提到生吃蟹可能有衛生問題，「醬油蟹生有好多蟲，食過一次以後都唔敢再食」、「蟹呢個字底下有蟲，人哋幾千年前已經用生命解釋咗，生食一定勁多蟲，點處理過都係咁話」。

不過亦有網民力撐韓國當地的醬油蟹其實新鮮又美味，「如果係整咗冇幾耐嗰啲，真係好好食」、「食過間當地有米芝蓮一星嘅，其實唔錯」。

（連登討論區）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁