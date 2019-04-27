「屎」到臨頭洗手間傳鬧鬼　台網民笑言：難怪那麼乾淨

話說人有三急，有些時候真的等不了，但如果是以下這個狀況，你會怎麼選擇呢？ 一名台灣網友在靈異公社上提到自己屎正滾，一進到廁所抬頭一看，四個大字「這裡有鬼」寫在眼前讓人無法忽視，頓時間讓他進退兩難，於是求助「我是該怎麼辦好呢？」

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許多網友和原PO一樣，當下可能全身發毛，屎意全消。「我看到這幾個字，可能會驚恐到忘記便意，尖叫奪門而出」，「我相信 . 因為在鏡子裡就可看到」

但冷靜過後，網友們反而開始提點原PO，別急著轉頭就走啊～因為這鬼指的不見得是魔神仔，可能是...「胎勾鬼？」，「垃圾鬼嗎」，「這裡沒有鬼，只有色鬼不要怕」，「你要是鬼會願意躲在屎坑？」

更有網友要原PO樂觀一點，不要輕易掉入陷阱啊！「祂出現你會拉比較快唷」，「鬼比較恐怖還是屎拉在褲子上比較恐怖」，「大白天的就安心撇條吧，就算有靈動也還好，幫助排便哈哈哈」，「先拉一點在手上，然後塗在牆壁那4個字上面，這樣沒看到就不怕了」，「伸頭一刀縮頭也是一刀，總比褲底拉一包好吧！」

有網友要原PO樂觀一點，笑說「祂出現你會拉比較快唷」。（視覺中國／GettyImages）

總之就是先拉再說！喂～不是啦，看到有鬼會被嚇到也是很正常的，但老話一句，認真就輸了，網友們也扮起柯南分析起這件事的動機：「沒事，其實有鬼的不只那邊，但亂寫的人，心鬼比較恐怖」，「有鬼還會有心情寫字⋯⋯是我早就跑了」，「有鬼還有時間寫給你看？一定是中二幼稚鬼本人寫的吧！？」

就網友推測，這四個字其實別有用心，而觀察了一下周圍環境之後，他們也提出精闢的推斷：「難怪那麼乾淨」，「這樣廁所才會很乾淨不用常常掃...」

嗯...聽起來的確蠻符合邏輯的啊～這樣下次屎在滾又看到警告的時候，大家就知道怎麼做了吧XD

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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