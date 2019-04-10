台網民半夜搜尋驚見「百鬼夜行」畫面　　Google街景導航到陰間？

Google地圖是不少人查詢交通路線、觀看店家街景時的好幫手，不過昨（9）日凌晨有台灣網友在搜尋地址時啟用街景圖，怎料農曆七月還沒到，網友就先在畫面的巷弄中驚見一群人穿著白色古裝、戴著帽子，排排站在路中央，身上還映著些微陰森的綠光，乍看之下宛如來到陰曹地府，詭異的氣氛讓他背脊發涼，忍不住發文驚呼「想嚇死誰」。

照原PO提供地址搜尋街景後，可見得該群人應是行進間的管樂隊。（Google街景截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名王姓網友在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出一張街景截圖，抱怨自己凌晨想在Google地圖搜尋基隆市仁愛區仁二路181巷附近，沒想到畫面中竟出現疑似頭戴古帽、穿著藍白色的古裝人群，由於畫面拍攝時間在夜晚，路燈散發些微綠光照映在身上，瀰漫著肅穆又詭異的氛圍，讓人產生亂入百鬼夜行，或擅闖陰間地獄的遐想。

深夜時分讓許多網友看了毛骨悚然，紛紛留言「這什麼啦，嚇死人」、「樓主開到祖先模式了」、「你查到地府去了」、「街景附帶觀落陰服務」，不過也有人不以為意解釋，「這應該是基隆中元祭活動，遊行隊伍中的一團」。

實際按照原PO提供地址搜尋街景後，可見得該群人應是行進間的管樂隊，不但部分民眾有攜帶樂器，藍白色古裝上還印有斗大「樂」的字樣，持續往後拉動畫面，便可發現全是一場烏龍，因為受到路段光線影響，才會在Google街景出現如此驚悚駭人的畫面。

除原Po的照片外，其他角度半夜見到同樣嚇人！（按圖瀏覽）↓↓↓

+ 2

延伸閱讀：

男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

警察人事第4波 77名高階警官異動

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁