學車被師傅狂鬧　網民睇片自學成材：YouTube先係大師傅

不少人18歲成年就會報名學車，但是要遇到好師傅都並非易事。近日有網民在討論區分享，稱自己遇上一名「地獄教車師傅」，師傅在教車期間「由頭X到尾，一味聲大夾惡」，更沒有給予清晰指示。樓主最後在YouTube搜尋教車短片，自學成材，成功1 take pass，但師傅仍然指他只是「死好命」，「喺我呢度補返10個鐘先好出車」，不過樓主說自己不會開車，所以不需要補鐘，使師父「臉都燶X埋咁叫我落車」。

有網民在討論區上分享，稱自己遇上態度差的師傅，最後靠YouTube通過考試。（資料圖片）

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樓主於連登討論區以「今日1 take pass但係師傅臉都燶埋」為標題發文，指自己早前以6500元報名學車，不過當時他一直對駕駛沒有興趣，只是因為上司和女友都建議他學車，他才「的起心肝」，而且學的只是自動波私家車。上堂之前，師傅與樓主聯絡約定上課時間，對方十分有禮，樓主慶幸自己遇上了一個好師傳。不過到樓主開始上課之前，卻與女友分手，令學車動力大減，「諗住有呢個咁好相遇嘅師傅，就好好學埋個廢牌」。

詎料正式開始學車時，「呢個師傅由頭X到尾，一味聲大夾惡」，不但沒有清晰指示，責罵他的時候亦沒有指出錯誤，「而係不停講『點搞呀、傻㗎你、唔識㗎你、你點揸車呀』」。到了學習泊位掉頭的時候，師傅又「機關槍式講指示，快到以為唸急口令」，結果樓主亦學不到應該要學的東西。

上了3堂之後，師傅已經教了泊位、掉頭、過死車，而樓主購買的「套餐」上課時間只有10.5小時，「所以佢（師傳）就一邊高壓X我，一邊叫我補鐘」，不過樓主本身對駕駛興趣不大，加上課堂經驗不愉快，對駕駛已經變得更加厭惡。

樓主到第4堂決定「反客為主」，決定每一次被師傅無理責罵時，「我就X返佢轉頭」。事情如樓主預料，準備與師傅換位開車的時候，師傅就大聲說「快啲換位學車，唔好浪費我時間，一陣又超時」，於是樓主反駁道「夠鐘就同我講，車我返大學站，我都唔想過時」。

自動波私家車操作較簡單，所以被網民指為「廢牌」。（示意圖，資料圖片）

師傅「見到勢色唔對」就態度大變，稱之前的學生都會跟車及加堂補鐘才合格，同時說樓主「一定合唔到格」。樓主最後向師傅坦白，稱知道師傅雖然惡和有心教，「但唔係個個受呢種教法」，自己已經不打算合格，只是付了錢就完成課堂，所以不會加錢。直至上完最後一堂，樓主表現仍然差劣，被師傅批評至一文不值，「叫我考試唔好有意外，唔好畀個官終止考試就算」。

結果樓主上完最後一堂回家後就想了很久，覺得既然要考試，就應該盡力考好，於是自己上YouTube瀏覽教車短片，「睇清楚條路嘅每個重點，再記清楚入面師傅點樣教每個重點」，再坐在床上不斷重複每一個動作。樓主又稱他在看短片的時候才知道，師傅一直有很多重點都沒有說明背後原因，「所以我成日會記錯同混淆」。考試前，樓主叫朋友開車陪他到考試路線兜圈，而他就「不停喺乘客位做動作練習」。

拓海中學就已經開始學車了，好孩子千萬不要學。（網絡圖片）

考完試後，樓主成功通過泊位掉頭，「路試就覺得無咩大錯，但知道好多嘢都做漏咗」，收到成績單後「一望竟然係雙合格」。師傅知道樓主合格後，就指他合格是「死好命，因為個官好人」，又指樓主泊位掉頭都做得不好，「佢係個官一早殺咗我」，直指樓主不要做「馬路炸彈」，「喺我呢度補返10個鐘先好出車」。不過樓主表示，因為他不會開車，所以不需要補鐘，「再見師傅」，使師傅「臉都燶X埋咁叫我落車」。

有網民留言，稱自己都遇到類似的師傅，不斷無理指責自己，又不解釋可以如何改進，感到十分懊惱，有人建議，如果覺得師傅不能教到自己開車，應該考慮換師傅。另外亦有不少網民表示，看YouTube學車的確是一個好方法，甚示表示「YouTube先係大師傅，淨係呢個post YouTube已經救左好多巴打」。

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