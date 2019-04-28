【勵志故事】雲南學生無懼單腳殘障　用拐杖考1000米跑步獲滿分

身體如果不幸有殘疾，道路難免比別人難行。不過內地一名只有一隻腳的中學生於參加體育考試時，沒有接受到豁免安排，堅持參加考試，雖然最後「跑第尾」，但卻感動了場上的所有人，老師亦破例給予滿分。

雲南曲靖的17歲中學生高艷能是一名殘障人士，只有一隻左腳，走路需要依靠一對拐杖。（網上短片截圖）

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雲南曲靖一名17歲的中學生高艷能是一名殘障人士，只有一隻左腳，走路需要依靠一對拐杖。日前學校舉行中考體育考試，其中一項是1000米跑步，由於高艷能是殘障人士，他可以選擇豁免考試，拿取60分作為該科總分。

網民都被高艷能的堅毅意志大為感動，指他是名副其實的第一名。（網上短片截圖）

不過他並沒有接受豁免安排，反而決定用拐杖跑完這1000米，因為「堅持下來，說不定不止60分」。從短片可見，高艷能一拐一拐的在運動場上跑步，速度算不上快，更不時被其他同學「爬頭」，但他亦沒有放棄。高艷能雖然是最後一名完成考試，但已經感動了場上的所有人，老師經過請示後亦破例給予高艷能滿分的100分成績。

網民都被高艷能的堅毅意志大為感動，直指他是「名副其實的第一名」。另外亦有人提到，用拐杖單是走路就已經覺得累，「走一回腋下都疼」，如果是跑的話，疼痛就會變得更加厲害，高艷能可以跑畢全程「太不容易了」。

（澎湃新聞）

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