【武博】場內遊戲減壓治癒　達摩塔任踢2分鐘　挑戰極限換獎品

「功夫，兩個字，一橫一直；錯嘅，瞓低囉，企得返喺度先係啱晒，係咪咁話？」by《一代宗師》 武術世界不是人人都懂，而功夫兩字看似簡單，其實博大精深，香港人只知道壓力爆煲，不論橫直只想找東西任打任踢發泄情緒，那就不要錯過「武博」遊戲「突擊達摩塔」！

突擊達摩塔，不是大力就成。重點是對力度的掌握。（黃寶瑩攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「突擊達摩塔」設有多層軟枕，挑戰者可用各種方式踢走軟枕，無論拳打還是腳踢，只要能在限時2分鐘內，踢走軟枕而不讓最高層的達摩頭（志仔）掉落即屬達標。

打達摩塔講求眼界及適度的力量，不過即使中途達摩頭掉下也不用怕，因挑戰者在2分鐘內有「主角光環」，達摩頭可無限復活，如在限時內成功擊走所有軟枕，就可獲神秘獎品，遊戲既治癒又充滿挑戰。

遊戲高度限制: 100cm或以上

突擊達摩塔，不是大力就可以。重點是對力度的掌握。（資料圖片）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於下月3至5日（星期五至日）於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。同場除了有體驗班跟展覽，【武館街】中亦有8個遊戲，考你眼界、準繩、速度、力度，入場人士可憑入場門票玩各種遊戲一次。

武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽 地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日（周五至周日） 時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日） 網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票） 現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票） 門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售，請密切留意更多博覽會詳情。 傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com