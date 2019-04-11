【武博】你以為武術真係唔關你事?

武術與你無關？大家看看以下情節，是否似曾相識......

【怯，你就輸成世】

職場如戰場。

怯，你就輸成世！

對於職場公義，

無論你抱打不平，還是視而不見，

你最需要的，一定是減壓良方。

各位初出茅廬的小薯，

還有營營役役的老屎忽，

我們歡迎你來到武博，

在8個極具趣味的武術遊戲中，

從拳腳、斧頭和飛箭等，

徹底擊敗「怯」和「壓力」，

尋回珍貴的尊嚴，做．自．己！

5月3至5日，第一屆香港武術及搏擊運動博覽，眼界．決定境界！

讓你尋回尊嚴的武館街遊戲 !

【有人嘅地方就有恩怨，有恩怨就有江湖】#第一屆武博

你化了﹐想退隱江湖？

嘿，人就是江湖。

你爭我奪，

為的可能是一單生意，

也可能是一個女生，

甚至是麻辣鍋裏的一塊肥牛、一隻大蜆，

都足以掀起江湖上一場腥風血雨！

細路，你道行未夠，

來，武博幫到你！

由散打、泰拳、蔡李佛，

到手搏、八卦掌、太極大槍，

還有菲律賓魔杖、史實歐洲長劍術……

武博「試手區」有超過100個的體驗班，

快來好好修行！

5月3至5日，第一屆香港武術及搏擊運動博覽，眼界．決定境界！

試手體驗班一覽!

【我係輕功水上飄】#第一屆武博

大師兄嘅鐵頭功，

二師兄嘅旋風地堂腿，

三師兄嘅鐵布衫，

四師兄嘅鬼影擒拿手，

五師兄嘅大力金鋼腿，

你都冇，

但呢一招，你同我，都一定出過——

輕．功．水．上．飄！

光影武林，

你以為只存在於電影世界？

第一屆武博，

我們就在「光影武林」準備多套經典武術電影，

解釋當中的招式技巧和實際應用，

讓你和我，

一起在日常生活中高手過招！

5月3至5日，第一屆香港武術及搏擊運動博覽，眼界．決定境界！



光影武林解構電影功夫!

【我係話，在座各位都係垃圾】#第一屆武博

一個眼神，傲視同群！

「隔離位垃圾崗咁，條友鞋口鞋面，係咪冇水洗面？」

以貌取人是常態，在武術世界，是大忌。

睇落斯斯文文，其實係行山達人。

埋位呆下呆下，點知紅到沙特阿拉伯。

打電話唔係叫外賣，而係做世界！

雄心不死，垃圾堆都是修練之地。

我們相信，低調高手就在你我之間。

來武博，大鐵籠，使出真功夫！

5月3至5日，第一屆香港武術及搏擊運動博覽，眼界．決定境界！



格鬥籠表演賽5月4日

格鬥籠表演賽5月5日