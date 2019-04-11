【武博】你以為武術真係唔關你事?

武術與你無關？大家看看以下情節，是否似曾相識......
【怯，你就輸成世】
職場如戰場。
怯，你就輸成世！
對於職場公義，
無論你抱打不平，還是視而不見，
你最需要的，一定是減壓良方。
各位初出茅廬的小薯，
還有營營役役的老屎忽，
我們歡迎你來到武博，
在8個極具趣味的武術遊戲中，
從拳腳、斧頭和飛箭等，
徹底擊敗「怯」和「壓力」，
尋回珍貴的尊嚴，做．自．己！
5月3至5日，第一屆香港武術及搏擊運動博覽，眼界．決定境界！
【有人嘅地方就有恩怨，有恩怨就有江湖】#第一屆武博
你化了﹐想退隱江湖？
嘿，人就是江湖。
你爭我奪，
為的可能是一單生意，
也可能是一個女生，
甚至是麻辣鍋裏的一塊肥牛、一隻大蜆，
都足以掀起江湖上一場腥風血雨！
細路，你道行未夠，
來，武博幫到你！
由散打、泰拳、蔡李佛，
到手搏、八卦掌、太極大槍，
還有菲律賓魔杖、史實歐洲長劍術……
武博「試手區」有超過100個的體驗班，
快來好好修行！
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試手體驗班一覽!
【我係輕功水上飄】#第一屆武博
大師兄嘅鐵頭功，
二師兄嘅旋風地堂腿，
三師兄嘅鐵布衫，
四師兄嘅鬼影擒拿手，
五師兄嘅大力金鋼腿，
你都冇，
但呢一招，你同我，都一定出過——
輕．功．水．上．飄！
光影武林，
你以為只存在於電影世界？
第一屆武博，
我們就在「光影武林」準備多套經典武術電影，
解釋當中的招式技巧和實際應用，
讓你和我，
一起在日常生活中高手過招！
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【我係話，在座各位都係垃圾】#第一屆武博
一個眼神，傲視同群！
「隔離位垃圾崗咁，條友鞋口鞋面，係咪冇水洗面？」
以貌取人是常態，在武術世界，是大忌。
睇落斯斯文文，其實係行山達人。
埋位呆下呆下，點知紅到沙特阿拉伯。
打電話唔係叫外賣，而係做世界！
雄心不死，垃圾堆都是修練之地。
我們相信，低調高手就在你我之間。
來武博，大鐵籠，使出真功夫！
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