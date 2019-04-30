普京私人衛隊選美　金髮女槍神稱后　坦言：軍中仍充滿性別歧視

俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）31歲女兵赫拉姆索娃（Anna Khramtsova），最近在首屆「國民衛隊選美大賽」（Beauty of the National Guard）獲得超過5.7萬人支持，順利擊敗逾千萬佳麗，贏得最美女兵頭銜；而今次出線的12名女兵將出現在2020年國民衛隊的月曆上，赫拉姆索娃稱，曾因外貌遭到性別歧視，但自己選擇坦然面對。

赫拉姆索娃育有一名孩子，已婚的她來自紀律部隊世家，父親擁有30年參軍及當差經驗，其母親也是制服部隊成員。赫拉姆索娃受訪時表示，曾任職警察，有一個法律相關的學位，其後加入總統普京親自於2016年成立、主力反恐和打擊有組織罪案的國民衛隊，總司令直接聽命於總統，因此又被稱為普京的「私人衛隊」，赫拉姆索娃說：「我為自己能繼承家族傳統而感驕傲」。

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塗黑色指甲油襯托手中槍

同時，赫拉姆索娃對於自己的射擊技巧充滿信心，「最重要的是冷靜地掏出手槍，瞄準然後呼氣」；為了看起來與槍支顏色匹配，她甚至選擇塗上黑色指甲油。當身旁的男同事被問到對赫拉姆索娃的印象，對方稱「赫拉姆索娃首先是國民衛隊成員，然後才是一名女人」。

赫拉姆索娃透露，工餘時花很多時間去照顧孩子，而今次選美勝出雖然很開心，但她坦言軍中仍然充滿性別歧視，「我仍不時會聽到一些關於金髮女郎當兵的老土過時笑話，我沒有去理會，寧願繼續以我的方式去從軍」。

赫拉姆索娃目前正積極準備參加一個比基尼泳裝選美，她說：「我起初並不想參加，但同事和朋友都很堅持要我出賽」，因此她將然會盡力爭取勝利，以不負眾望。