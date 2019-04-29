【失救死亡】撞倒九旬翁唔救人　冷血司機丟入井　網民：這是殺人

駕車撞人後不顧而去，令人不齒，拒救再施暴更是無人性。江蘇有九旬老翁晨運時被車撞到，涉事司機竟將老翁抬上車尾箱後，開車到附近丟入沙井，最終老翁被發現時已經死亡。死者為退役老兵，曾立過戰功，其家屬震怒，表明會追究到底。

江蘇一名92歲男子遇發生交通意外後被丟到一個井內，最後被警方救起，但已經死亡。（網上短片截圖）

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事件發生於江蘇泰州，本月27日清晨4時40分左右，當地警方接到市民報案，指騎電動車時在路口看到一名司機將一名男子背了上車，地上遺留了一對鞋子及帽子，因覺得其行徑可疑，希望警方到場查看。

警方接報後於數分鐘內到場，惟現場已沒有車亦沒有人，地面上更沒有遺下物件，警察遂返回警局查看監控鏡頭。沒料竟見原來報案前數分鐘現場有車撞倒一名行人，當時曾停車約4分鐘，惟因天色昏暗，監控鏡頭未能看清楚司機做了什麼。及至該車離開，車牌剛好被燈光照到，警方才能聯絡上姓李的車主。

有市民報警指一個交通路口出現奇怪的情況，因而揭發事件。（網上短片截圖）

至隔約3小時，即同日上午7時，警方終於找到車主李男，他與警方通電話後趕到警局。警方一見到車主即問「你的車呢？」李男指車泊在附近，警察前往查看，發現車頭嚴重損毀，確認確曾發生交通意外。當被警員問到「你背上車的那個人」時，李男原指已把傷者送院，惟警員再三逼供下，他因無法自圓其說，終坦承「被我丟在一口井裏了，離這不遠」。

李男的這一句話令警員大吃一驚，警員和法醫在李男帶領下走到了一口沙井，該井的井蓋被打開放在旁邊，井深約有2米多。在場人員將老人救出來之後，確認老人已經死亡。

內地媒體其後聯絡上死者家人，揭發死者劉友林今年92歲，是一名退役老兵，於1973年退役，於解放軍步兵80某師服役，職位為班長，立過一次三等功及一次四等功。

警員指，他們到場時未有發現任何東西，檢查監控鏡頭後才發現有交通意外。（網上短片截圖）

死者兒子意外當日未見老父回家已感奇怪，後想起買菜路過時曾見多人圍觀聲稱撈了一個人上來，才和妻子一起到警局查詢。死者媳婦表示，老爺雖已90多歲，但身體健壯，可以自理生活還為家人煮飯，平日習慣每天4點起床去晨運直至7時回家、晚上7時看過新聞聯播之後就睡覺，沒料遭遇橫禍。

死者兒子和兒媳狠批冷血司機的做法難以接受，「如果經治療無效遭遇不幸，我們心裏還好受一點」，他們希望可以嚴懲兇手，更表明「絕對不會原諒」。

網民對事件亦同感震怒，斥責司機的行為與殺人一樣，心腸惡毒，泯滅人性。另外亦有人提到，現在到處都是監控鏡頭，只要出了事就一定會被拍下及找到，以為這樣可以逃避責任已經沒可能。

（騰訊新聞）

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