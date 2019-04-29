【好亂好恐怖】網瘋傳「無法辨認的雜物照」　網民：望5秒想崩潰

網上不時熱傳錯覺圖，讓人挑戰眼力。最近Twitter則瘋傳一張網民評為「被詛咒」的雜物照，考大家能否認出其中一樣物品，惟仔細細望照片，才發現所有雜物都像變了形及不太清晰，有網民更坦言望多幾秒即眼花，表示放棄。後來有外國討論區網民指照片其實是讓大家感受中風病患者的視覺，但令更多網民留言稱「這相片反令我中風」。

有網民於Twitter上載遠看是一堆雜物的相片，叫大家辨認其中一樣於相中出現的物品。（「reneabythe」Twitter圖片）

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有網民於Twitter上載遠看是一堆雜物的相片，叫大家辨認其中一樣於相中出現的物品。不過不少網民嘗試挑戰亦不果，指彷彿看到了一個人，但又說不出對應的身體部位或姿勢；又看到堆積如山的雜物，但所有東西都朦成一片。

有挑戰過的網民表示望着這幅圖超過5秒就會眼花，有人更稱以為近視加深，「很討厭這張相」、「覺得恐怖」。部分網民決定直接放棄，表示無法辨識任何一樣物品。

有人嘗試還原照片，估計圖中有一位垂下頭的女人、數個首飾架、鹿頭及頸巾等。（「reneabythe」Twitter圖片）

外國討論區「Reddit」原來亦有網民討論過此圖，指其實照片是讓大家感受中風病患者的視覺，稱曾中風的人士會覺得眼前影像很熟悉，但最終仍未能認出任何東西。亦有人嘗試還原照片，估計圖中有一位垂下頭的女人、數個首飾架、鹿頭及頸巾等。有網民亦分享家人或自己中風的經歷，表示眼部亦曾試過有類似的模糊期，但很快就康復了。

（Twitter、Reddit）