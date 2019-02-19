【考眼力】英國郵差觀鳥影相　發現貓頭鷹藏身樹中　網民齊齊搵

要從照片上找出有保護色的動物，少一點眼力都不行。日前，英國一名郵差上載了一張照片考網民眼力。原來一張樹幹相片上，藏身了一頭小貓頭鷹，而牠的毛色和大樹幾乎一樣，令許多人找不到，有些人要提點後才發現，其實小貓頭鷹正好在照片中心。

英國郵差Paul Beech觀鳥時發現一隻小貓頭鷹藏身樹中，最後成功將牠拍下。（「Paul Beech」Twitter圖片）

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55歲的比基（Paul Beech）是兩孩之父，正職是一名郵差，亦是一名觀鳥愛好者。去年夏天，他在柴郡馬格斯菲特（Macclesfield）的家附近，不經意發現一隻貓頭鷹藏身樹中，但只要稍微分心，貓頭鷹就會離開原位，令比基要重新找回這隻貓頭鷹。

他受訪時透露，自己有帶着長鏡頭，而每隻雀鳥由一棵樹移動到另一棵樹時，他都需要幾分鐘的時間重新去找牠，或者找了一會兒就不知所蹤，所以拍到牠有一定難度。

英國郵差Paul Beech觀鳥時發現一隻小貓頭鷹藏身樹中，拉近一看較為清楚，牠其實就站在中間。（「Paul Beech」Twitter圖片）

比基表示，當時只有自己在那個區域拍照，「還好我堅持下來得到回報」，又形容小貓頭鷹「完美偽裝」成樹幹一部分。比基最近將照片上載到Twitter，問網民有沒有找到貓頭鷹，從照片可見，小貓頭鷹藏身在深啡色樹幹中，眼睛只是半開，羽毛色澤分布與樹的紋理撞正，如果不是細心觀察，只會以為照片是一張普通樹幹相。比基直言「有些人甚至完全找不出要由別人指出來，你會很驚訝牠其實就在畫面中心」。

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小貓頭鷹展現了雀鳥對環境的適應性，許多網民紛紛「金睛火眼」找貓頭鷹，「花了我1分鐘找到」、「只要他保持不動，我認為牠很安全」、「這就是為什麼我們大多數人都不會在散步時看到牠們」。

（綜合）