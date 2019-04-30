【復仇者聯盟4】中大生親製Iron Man盔甲看終局：向我的青春致敬

「I am Iron Man!」可能是Marvel影迷最念念不忘的一句說話！由2008年《鐵甲奇俠》上映，到今日《復仇者聯盟4：終局之戰》來個總結，Marvel電影跨越了11個年頭，不少粉絲都非常感觸。 日前有人在facebook分享Iron Man現身中大的照片，引來熱論。原來穿Iron Man盔甲的是中文大學信息工程系學生阿明，他接受《香港01》訪問，指自己是Iron Man的超級粉絲，由10歲開始看《鐵甲奇俠》，其後的Marvel電影也從不缺席，在《復仇者4》上映之時，決定落手落腳實現夢想，用50小時自製盔甲去見證「畫下休止符」的一刻，「希望可以向我的青春致敬」。

「CUHK Secrets」日前上載一張Iron Man現身中大校園的照片，帖文還說「有冇人同我一樣係中大撞到ironman，考final好多黐線佬」，照片引來近2000人讚好。（fb「CUHK Secrets」截圖）

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早前facebook專頁「CUHK Secrets」上載一張Iron Man現身中大校園的照片，帖文說「有冇人同我一樣係中大撞到ironman，考final好多黐線佬」，照片引來近2000人讚好。其後亦有網民在其他fb群組表示，在多個地方看到「Iron Man」的蹤影，如戲院門口、東鐵線車廂等，引起熱議。

原來這套盔甲並非由玩具公司或有名設計師製作，而是中大信息工程系3年級男生阿明一手一腳製成。阿明接受《香港01》訪問表示，10歲開始入場看《鐵甲奇俠》就愛上Iron Man，「細細個嗰陣睇落去真係好震撼，好多科幻鏡頭，所以嗰陣時就已經好鍾意Ironman，一直追到依家11年啦，可以話Iron Man啲戲差唔多都背到出嚟」，愛屋及烏下其他Marvel電影都從不缺席，直認是超級粉絲，「佢（Iron Man）可以喺我青春入邊其中一個好重要嘅偶像」。

阿明指，一直都想擁有一套偶像的盔甲，但買又太昂貴，差不多要兩萬多元，遂計劃DIY製作，直至《復仇者4》快將上映，時間迫切令他終於的起心肝落手製作，「好想為陪伴着自己咁耐嘅Iron Man同MCU做啲嘢，希望可以向我嘅青春致敬」。

《復仇者聯盟4》上映首日，阿明穿上嘔心瀝雨製作的盔甲到旺角一間戲院睇戲。（影片截圖）

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實現夢想的過程總是遇到挑戰和困難，阿明表示自己是第一次接觸Cosplay，早一星期已計劃好怎樣畫圖，但由於事前預備及組裝都是在網上自學，結果仍然超出預計的時間，最後用了50小時甚至通宵趕工，才趕得及上映前完成。組裝過程亦考驗耐性，以及學習用溶膠槍、配色噴漆等，除了到拍攝那天要靠朋友幫忙穿起盔甲，整個過程都是由自己一人製作。

令阿明印象深刻的是，有小朋友一見到就衝過來攬住他，「因為佢都好鍾意Iron Man」。（影片截圖）

直至上周三（24日）《復仇者聯盟4：終局之戰》正式上映，阿明就像個大細路一樣，穿上夢寐以求的盔甲到旺角一間戲院看戲，但原來要模仿偶像並不容易，他直言穿上身的確很不方便，特別在戲院內，「我仲要睇IMax，頂住條頸唔係好睇到」，而且開始時都感到尷尬，幸好路人反應給予他很大鼓勵，「好多細路仔搵我影相，亦都好多人用手機影相同表達對我的支持，所以我覺得都值得嘅」。令他更印象深刻的是，有小朋友一見到就衝過來攬住他，「因為佢都好鍾意Iron Man」。

阿明由事前預備及組裝都是在網上自學，結果仍然超出預計的時間，最後用了50小時甚至通宵趕工，才趕得及上映前完成。（影片截圖）

雖然今次Cosplay Iron Man成功，但阿明沒有繼續發展成興趣的打算，「玩過cosplay都覺得幾得意，如果遲啲有真係鍾意嘅角色可能會再做，不過暫時都係為咗Iron Man」。