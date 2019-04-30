悲！俄母子困10樓火場　母拋3歲子落樓博一線生機　結局令人落淚

俄羅斯南部日前發生奪命火警！當地一幢大廈有單位起火，住客逃生期間，一名32歲母親與3歲兒子被困火場，在無計可施下，母親忍痛將兒子從10樓的窗口拋下，希望能有人把兒子接住，博取一線生機。惟男童跌在路面傳來巨響，而母親亦一躍而下，最終母子均墮樓死亡，場面令現場救援人員亦感心酸。

母親將兒子從窗口抱出吊在窗外，然後奮力拋下，希望有人能把兒子接住。（YouTube片段截圖）

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據外媒報道，起火現場位於頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）Sovetskiy區的一幢住宅大廈，有目擊者更拍下事發影片。經調查後，事發時32歲母親與3歲兒子被困在離地約30米的10樓位置，濃煙烈焰正迫近，母親為求兒子有一線生機，將兒子抱起從窗口吊在窗外，然後奮力拋下，希望有人能把兒子接住。

惟男童墮地時衝力太猛，撞穿床單後直接摔落地面，現場傳來陣陣尖叫聲，以及男童身體重擊地面的聲音，男童因身體多處骨折，其後證實死亡。而男童墮樓後不久，其母親亦隨即躍下，同樣摔落路面，當場現場死亡。現場救援人員見到母子死狀，亦感到十分傷心。

俄羅斯聯邦緊急情況部表示，火災中共有30人被安全疏散，現正調查火災原因。

（每日郵報）

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