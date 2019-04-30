【復仇者聯盟4】唔畀講嘢食嘢？男友列6大「女友睇戲守則」獲激讚

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上周終於上映，全球狂掃超過12億美元（約93.6億港元）票房，戲迷爭相入場朝聖，近日Twitter就瘋傳一則「女友睇戲守則」，包括需保持安靜、不要飲食等，意外引起大批男網民熱議，大讚非常實用，坦言「我三個小時沒跟女友說話」，亦有人笑稱現在才知道單身的好處。

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上周終於上映，近日有男友就列出6大「女友睇戲守則」，獲不少網民激讚。（《復仇者聯盟4：終局之戰》海報）

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雖然《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）片長達3小時，但作為忠實戲迷定必坐定定，欣賞每個細節，絕不容許有旁人騷擾，近日一名外國女生就在Twitter抱怨，指男友在看戲前，特地列明6項「女友睇戲守則」，讓她哭笑不得。當中包括：

我們不會花時間排隊買爆谷，要買請先預留時間欣賞電影期間，包括最後的字幕，妳都不能吃東西，但妳可以安靜地喝水我不會讓路給妳上廁所，請找別的路線由播放預告至最後的字幕，請不要跟我說話萬一我們的兒子有任何突發事情，我可以讓妳先離開，電影結束後我會去找妳的電影完結後，我們有30分鐘時間討論劇情，然後則保持安靜獨立思考

+ 4 + 3 + 2

事後帖文在Twitter瘋傳，不少男友紛紛表示認同，稱最怕睇戲途中被騷擾，「帶不懂復仇者系列的女友去看，從頭到尾不斷詢問內容，真的不想說話」，亦有人坦言全程3小時沒有跟女友說話，笑稱現在才知道單身的好處。

（Twitter）

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