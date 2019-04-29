【復仇者聯盟4】貼告示禁劇透　美國老師警告「下場比化灰更慘」

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球票房節節上升，同時令戲迷掀起「嚴禁劇透」的警告，美國一名因等候家人而遲遲未入場觀看的高中老師，為了阻止學生劇透，竟貼出告示強調自己是Marvel的影迷，並搞笑地「警告」學生若劇透任何一場情節，「保證你們下場比魁隆（Thanos）啪手指化灰更慘」。帖文引起近50萬人讚好，留言讚老師「做得好」。

日前美國一名高中老師在課室門上貼上特大通告，警告學生不要劇透，否則「下場比魁隆（Thanos）啪手指化灰更慘」。（Twitter圖片）。

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一名外國女網民上周五（26日）在Twitter上載老師貼在課室木門上的特大通告，當中老師強調自己是Marvel的超級影迷，因弟弟正在佛羅里達州坦帕出差，他希望等待對方才一同入場欣賞《復4》，所以最快都要本周三（5月1日）晚上才可以看戲，他警告學生此前嚴禁在其課室附近討論劇情，直至他移除通告，否則「保證你們下場比魁隆（Thanos）啪手指化灰更慘」。

魁隆在上集集齊6粒寶石，啪手指後令到全宇宙一半人化灰，包括蜘蛛俠。（《復仇者聯盟3︰無限之戰》電影截圖）

帖文引起超過49萬人讚好、12萬人轉載，大批網民留言激讚老師「做得好」、「最好老師」、「我的歷史老師因為學生在他面前劇透，所以在成績表上給了他一個C」，但亦有人留言批評該名老師是「最差老師」，樓主亦回覆叫他們冷靜，重申「與校園欺凌無關，純粹說笑而已」。

（Twitter）

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