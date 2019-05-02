「對不起帶走了你最愛的兒子們」　母與兩子失蹤60小時只找回遺體

福建省漳州市角美鎮的28歲媽媽石春梅周二（4月28日）帶着兩名分別為3歲與6歲的兒子離家出走，之後一直下落不明；廈門市曙光救援隊表示，母子三人失蹤大約60小時後，終於在周三（5月1日）中午找到三人遺體；當地警方稱，目前仍在調查三人的具體死因。

石春梅帶着兩名兒子離家出走後失蹤，當局最後只能尋回三人的遺體。（網上圖片）

石春梅的丈夫姓黃，家人是在周二下午約5時發現母子三人失蹤；沙洲村主任陳軍輝說，翻看閉路電視片段，發現三人於當日傍晚約6時從北溪水閘沿着堤岸向沙洲村方向步行，7時在沙洲村一個農村的淘寶店用微信支付買了兩瓶礦泉水，然後在附近逗留一會，不久就失蹤。

「兩個孩子都很乖，不吵不鬧」

該淘寶店的老闆陳月香說，沒想到店鋪是母子三人最後出現的地方，「當晚母親把小的孩子抱在懷裏，大的用手牽着，後來他們三人走到村道旁的一塊石頭邊，大兒子在石頭上坐着，母親抱着小的就站在旁邊，兩個孩子都很乖，不吵不鬧」。

廈門市曙光救援隊負責人表示，在周三上午約9時先於沙洲水域發現大兒子遺體，然後在約11時於同城大橋附近找到媽媽遺體，最後在約12時於紫泥鎮附近水域尋回小兒子遺體。

+ 6 + 5 + 4

遺書：不要再縱容你父母毀了我

黃男表示，得知三人失蹤後，他不停想辦法聯絡妻子，而石春梅的家姐其後發現妹妹在微信朋友圈上留下遺書。石春梅在遺書上稱，她與公婆生活上有很多糾紛，但丈夫卻沒有維護她，「不要再縱容你父母毀了我」，而且她的父母亦只「聽信公婆的話，以及別人在外的那些謠言」，使她受盡苦頭和委屈，最後她寫道「對不起，帶走了你最愛的兒子們了」，字裡行間充滿輕生的念頭。

黃男強調，與妻子結婚後感情和睦，但妻子與自己的父母卻很難相處，「他們關係不佳，之間經常有爭吵，但都是因為一些生活瑣事，並無大矛盾」，而事發當天妻子與父母沒有發生任何衝突。

他在拍攝協助搜救的影片時邊哭邊說：「老婆，你看到這個影片趕緊聯繫我一下，全家人都在找你，現在很多人都在找你了。我請求社會人士幫忙轉發一下，幫忙找一找」。廈門市曙光救援隊表示，在發出搜救通告後出動了約160人進行搜尋，沒想到最後竟得到這樣的消息，令人深感遺憾。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626

學友社學生熱線：25033399