網傳「不能倒轉」美女相　網民打側頭望即刻嚇親：是妖術啊！

近日網傳一張宣稱「不能倒轉看，否則後果自負」的美女照片，吸引大批網民一看究竟。相中可見被倒轉的長髮美女樣貌娟好，看似沒什麼古怪，但有網民按耐不住好奇心打開「潘朵拉的盒子」，嘗試倒轉看該照片，即見美女的雙眼及嘴巴變得非常奇怪，甜美女生變了苦瓜乾，嚇得網民直呼：「轉過來真的嚇到了！」

相中可見被倒轉的美女眉清目秀，雙眼圓大，加上櫻桃色嘴巴，果然令人百看不厭。（fb群組「爆笑公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有台灣網民於fb群組「爆笑公社」上載一張美女照，宣稱：「千萬不要倒轉看，否則後果自負，嚇死不賠！」相中可見被倒轉的美女眉清目秀，雙眼圓大，加上櫻桃色嘴巴，貌似不俗。

但有不少網民無視勸告，跟隨提示揭開真相，把相片倒轉看，即見原本是美女的樣貌，經改圖後眼睛和嘴巴顛倒了，所以一張漂亮的臉孔頓時變成「苦瓜臉」。網民紛紛留言表示被嚇倒，「媽啊，這是甚麼鬼」、「我真的嚇到了」。

亦有網民嘗試為相中女子「整容」，把錯置的五官重新弄回適當的方向，樣貌頓時變得正常又順眼。他們即大讚：「明明是美女，現在好看多了。」、「滿神奇的。」、「好酷的視覺！」

（fb群組「爆笑公社」）