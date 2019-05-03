【好人好事】馬鞍山九巴職員為乘客撐傘擋雨　網民感激：謝謝你！

最近天氣不穩，突然的狂風驟雨常令市民措手不及。有網民於facebook上載相片，表示今早（3日）繁忙時間於馬鞍山一巴士站等候巴士，其間一巴士到站，站務助理即撐傘擋雨，讓市民上車時不致被雨弄濕。樓主見這好心職員自己背後反被雨淋得濕透了，但仍堅持幫客撐傘，大讚他無私付出：「謝謝你為狼狽上車的乘客出一分力！」

有網民於fb上載相片，表示今早繁忙時間於馬鞍山一巴士站等候巴士，其間一巴士到站，站務助理即撐傘擋雨，讓市民上車時不致被雨弄濕。（fb群組「馬鞍山之友MOSers (Since 2014)」圖片）

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有女網民於fb群組「馬鞍山之友MOSers (Since 2014)」上載相片，分享今早的好人好事。她表示當時正落傍佗大雨，不少人正趕着上班上學，在富安花園站等待巴士的人亦被雨弄濕，顯得甚為狼狽。

不久就有巴士到站，因為巴士門與站上蓋仍有段距離，在站工作的站務助理見狀即開出大傘，並一手撐着傘為正在上車的乘客擋雨，非常貼心。樓主看到站務助理的背脊被雨淋濕，但繼續堅持撐傘，直至所有乘客上車後才走開，可見其專業態度。

樓主被這名好心職員的認真工作態度感動：「謝謝你為狼狽上車的乘客出一分力！」不少網民看到照片後亦留言大讚：「無論動機如何，都值得欣賞！」、「好有愛！」、「佢哋係攞緊最低工資嘅一群，但都很用心去做。」、「辛苦了！」

有網民表示當時亦在場，直指早前亦曾遇過同一站務助理，「今朝都見到佢好好係富安爲乘客擋雨，之後佢仲同巴士司機舉手打招呼」、「佢都有遮我，我都講咗唔該哂，超好」、「真係好好人，我見佢背脊濕哂都繼續遮，仲好好禮貌」。

《香港01》曾向九巴作出查詢，現正等候回覆。

（fb群組「馬鞍山之友MOSers (Since 2014)」）

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