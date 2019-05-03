【何艷娟離婚】網民爆9月見夫婦已貌合神離　做女富豪有咩捷徑？

27歲港姐季軍何艷娟突與67歲澳博營運總裁、擁30億元身家的吳志誠離婚，再傳搭上更年輕更有錢的百億富豪，引全城關注。兩人去年7月才入紙結婚，有網民大爆於9月時曾目擊她與丈夫外遊，但雙方已貌合神離。有人笑指與富豪離婚可謂女士的發達捷徑，這說法原來不假！翻查富豪榜，66位上榜女富豪中，只有6人靠自己「真本事」上位，其他都是靠離婚後分身家或繼承家族資產而來。

何艷娟嫁予吳志誠不過幾個月即離婚，兩人今聯合聲明稱去年已分開，仍是好朋友。（資料圖片）

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何艷娟與吳志誠的婚姻維持了不夠一年，加上最新傳出女方與企業家陳樹渠的長子陳燿璋密會，其離婚原因引來各方猜測。吳何兩人今發出聯合聲明，稱為免不必要誤會，說雙方早在去年已經分開，各有各生活，但保持好朋友關係，兩人之間亦從不涉及金錢上的考慮。

有網民則爆出在去年9月外遊時，偶然撞見何艷娟與吳志誠，但形容兩人當時已貌合神離，女方只顧玩電話，其他事由男方打點，兩人互動淺如水未見親密，但不肯定當時是否如其所說「已分開」。

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有精明網民則關注另一焦點，問到底這場不幸失敗的婚姻中，嫩妻可分到富有丈夫的多少身家，又粗略估計男方身家達30億元，若分到一半就有15億元，就算雙方另有協議，女方所獲也隨時以億元計，可說是一夜暴富。

正如德國股神科斯托蘭尼所說，要成為有錢人的其中一個途徑，就是成就包括帶來財富的婚姻。事實上，據彭博社統計，能殺入富豪榜上的66位女富豪中，真正靠實力上榜的其實只有6人，即近九成人都不是靠自己而致富，她們大多是靠離婚分身家或繼承家族資產，以獲得深厚身家。

Amazon創辦人離婚：貝佐斯妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos），二人已分居一段時間。貝佐斯指「我們決定離婚，並會繼續以朋友的身份一起生活」。（法新社）

其中最令人印象深刻的，是全球首富、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos），他們今年初公布結束25年婚姻，而貝佐斯因財產分割而喪失首富地位，同時亦推了前妻一把，令女方一躍成全球第三大女富豪，僅次於歐萊雅集團（L'Oreal）和沃爾瑪（Walmart）的繼承人。

要數因離婚致富的經典奇女子，亦不得不提43歲的新加坡名媛蔡欣穎，原為空姐的她嫁給印尼華僑富豪Nurdian Cuaca後擠身豪門，名牌愛馬仕手袋當牆紙舖滿依牆而建的大櫃，有傳媒計數後認證她或是擁有最多愛馬仕手袋的人，更有指她每月花錢佈置家居都會使上數萬元，可見生活何等奢華。2011年離婚後，單是贍養費每月已收高達250萬港元，加上至今仍不斷炫富，可見其身家豐厚。

新加坡的蔡欣穎從空姐變名媛，離婚後生活續奢華，又是另一個因離婚變女富豪的典型例子！

新加坡的蔡欣穎空姐變名媛故事如童話，備受寵愛的她名牌手袋堆滿牆，最終離婚收場獲驚人贍養費，單是每月零用錢也高達250萬港元。（IG圖片）

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在香港，因離婚獲得前夫大筆財產的亦大有人在，不得不提律師出身的曾昭穎，她與恒豐酒店後人李德義的兒子李建勤離異後鬧上法庭，其後獲判男方需向她支付14億元贍養費，成為香港史上最高金額的離婚案，其後李氏父子不滿上訴，最終贍養費被大幅減少至5.2億元，雖說金額「大縮水」，但也是一筆超巨額的離婚回報。

（綜合）