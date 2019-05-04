【好人好事】馬鞍山小巴死火兼逢大雨　九巴車長義載乘客獲激讚

在公路上除了怕塞車外，更怕是搭乘公共交通工具時遇上車輛死火。近日有網民於facebook上載相片，表示搭乘巴士期間，於公路目擊一架往大學站的小巴死火，九巴車長見小巴乘客在公路旁淋雨，甚為狼狽，遂停車免費接載他們到大學站。車長後來於faceook個人專頁中表示公司因此事而要求他寫報告及會面，但他解釋直屬主任已表明不會有任何追究，算是有驚無險。網民則大讚車長有愛心，亦有網民替車長擔心，指「博唔過，有乜事發生手尾好長唔值得咁冒險」。

最近有網民於facebook上載相片，表示搭乘巴士期間，於公路目擊一架往大學站的小巴死火，巴士車長見小巴乘客在公路旁淋雨，甚為狼狽，遂停車免費接載他們到大學站。（fb群組「鞍山會」）

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有男網民於fb群組「鞍山會」上載相片，表示昨早時分（3日）搭乘289K巴士往大學站，其間於大水坑站對出的高速公路上大學橋的位置，遇見一輛26線小巴在公路旁死火，小巴乘客都下車站在路旁，因當時正下着傍佗大雨，他們顯得甚為狼狽。

駕駛的九巴車長見狀，即把巴士駛到肩位，向小巴乘客稱免費載他們大學站，樓主大讚車長非常好人，就連其中一位小巴乘客事後亦留言：「多謝巴士司機的拔刀相助！」不少網民亦有留言大讚車長熱心助人，「師傅好波，畀個讚你」。

該車長後來於個人fb專頁「膠牌車長生活&製作記事」撰文回應事件。（fb專頁「膠牌車長生活&製作記事」截圖）

該車長後來於個人fb專頁「膠牌車長生活&製作記事」撰文回應事件，指當日見到小巴死火，旁邊的乘客一臉徬徨又要在淋雨，估計他們目的地亦是大學站，「另外係繁忙時間，小弟相信後至救駕嘅同線小巴都無咩位，所以都係決定駛入路肩，停在小巴後面接走其他乘客」。

該車長指因事件被公開，更傳至巴士車站的稽查員，遂被公司要求寫報告以了解事件。不過他堅信從頭到尾都沒做錯，亦符合交通守則，對於寫報告一事其實毫不介意，「只係備個案咁，保障自已嘛，唔知之後會唔會有咩會跟進啦，但小弟覺得是值得的」。

網民回應

不少網民擔心車長因此事而受處罰，「師兄，小心有手尾」、「博唔過，有乜事發生手尾好長唔值得咁冒險」。

車長其後回覆《香港01》查詢，他稱公司安排下周一（6日）見面再了解事件，「不過小弟收到主任電話，表明不作追究」。

（fb群組「鞍山會」、fb專頁「膠牌車長生活&製作記事」）