【復仇者聯盟4】新港版復仇者登場　謝安琪、惠英紅、陶大宇有份

《復仇者聯盟》系列在全球掀起熱潮，香港網民亦曾創作「港版復仇者」的高質改圖，當中包括形神俱似的雷神徐錦江及Captain Marvel杜麗莎；而隨着《復仇者聯盟：終局之戰》上映，港版角色亦有更新，近日網民就加入黎明、謝安琪、惠英紅、陶大宇等藝人，網民笑言：「人齊，《復仇者5》開拍！」

另一爆笑選角是余文樂，今次由他來做幻視（Vision）。（fb專頁「Banana816」授權圖片）

第2代港版復仇者的「高汁」改圖

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facebook專頁「Banana816」近日上載新一系列的港版復仇者，除了保留雷神徐錦江、Captain Marvel杜麗莎、寒冬戰士Bucky馮德倫及Iron Man郭偉亮（Eric Kwok）外，為其他角色找來最神似的港版演員，網民形為最驚喜是找來陶大宇飾演鷹眼，不少人認為十分爆笑，形容「掩住面都可以射箭」、「又真係幾似喎」。其他選角包括由索爆人妻謝安琪飾演紅女巫，而無綫小花則是黑寡婦，網民更大讚找湯鎮業做德克斯是零違和感，而另一爆笑焦點則是由余文樂做幻視（Vision）。

「Banana816」的版主想像力無疆界，竟找香港電影金像獎影后惠英紅飾演古一（Ancient One），而羅莽、李家鼎則分別成為變型俠醫及War Machine。過往網民找鄭欣宜做嘉魔娜（Gamora），不過這次版主則選滕麗名做這個角色，而「鷲哥」吳岱融則取代陳啟泰飾演奇異博士（Dr. Strange），樊少皇取代陳豪飾演黑豹。

今次鷹眼加入作戰，網民找來陶大宇飾演，不少人表示爆笑，「掩住面都可以射箭」。（fb專頁「Banana816」授權圖片）

復仇者三大巨頭之一的美國隊長變成黎明，無綫藝人黎諾懿與徐榮就化身蜘蛛俠及蟻俠，但有網民指認為這3個選角可以再斟酌，或許有更好人選。

網民對最新系列的港版復仇者多給予正評，形容選角「笑爆嘴」、「香港『伏』仇者聯盟」，有人則指「雷神都冇改過圖」、「余文樂做vision真係笑到停唔到」。有網民稱部份選角不是最佳，「黎明唔似美隊，佢係蝙蝠俠喎」、「譚凱琪邊做到黑寡婦」。

（fb專頁「Banana816」）