【多圖】終極黑仔王！台女拆親包裝都爛　爆笑IG圖瞬間治癒朋友

人生不如意事十常八九，但如果壞事接二連三發生，很難不令人質疑自己。近日有台女分享自己的經歷，說打開包裝時「屢屢失敗」，不論是三文治、杯面、藥包、飲品都永遠不能一下完整開封，甚至連吃香蕉時剝皮，蕉皮都會斷開兩邊。由於經歷實在太過慘痛，台女指她的朋友如果遇上不如意事，就會重溫她的慘事圖片，因為「可以瞬間治癒」。

台女分享自己的黑仔經過，指她所有包裝都不能順利打開，照片不但治癒朋友，同時亦令網民爆笑。（Dcard圖片）

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台女在Dcard討論區以「我的慘甚至成為了大家的心靈雞湯」為題發文，她說有朋友向她發來一個討論區帖文，原來有人在撕麥當勞盒裝甜酸醬時，包裝紙撕到一半就斷開，再撕另一邊亦一樣斷開，結果盒子上剩下一條線般的包裝紙，極難處理。由於經歷與台女十分相似，於是就問台女帖文是不是由她發出，「然後叫我也發一篇因為我根本是個傳奇」。

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台女響應朋友要求撰文「鬥慘」，說「讓我們來看看我到底有多厲害，今天就只講開包裝的部分」。原來台女多年來都「黑到震」，每次要打開包裝都不能一蹴而就，被封包裝破壞王。

例如要打開三文治，包裝上的膠帶條就會撕斷，要暴力打開膠袋。如果要打開杯麵，封面的紙就永遠都會撕成一半，即使撕開另一邊，封面紙一樣會撕斷。如果要拉開罐裝飲品，拉環往往都會被拉斷，只能看着飲品，望梅止渴。

台女的倒霉實在是非一般的厲害，更連到寺廟求籤，都被告知諸事不順。（Dcard圖片）

相信很多人都以為台女已經黑到極點，但原來還可以更加誇張。台女試過拆開冰糖葫蘆的膠袋之後，葫蘆大半串都掉到桌上；甚至剝香蕉皮時，蕉皮都剝斷，可謂能人所不能。

最後台女上載一張籤文，指「我的衰運是連龍山寺神明都認站的！備感榮幸耶！」原來籤文中的評語幾乎差無可差，例如求功名就會「與君無緣，妄想可益」，求失物就會「石沉大海，不知去何」，求財就會「財氣暗淡，求之亦然」，簡單而言就是諸事不順。

台女的帖文使不少網民都笑到肚痛，同情台女遭遇，甚至有人直指自己與台女的朋友一樣，都已經被治癒了，更將帖文收藏準備隨時重溫。台女自己其實也是一個樂天派，在貼文中回應自己已經習慣衰運，覺得「苦中作樂也是一種快樂」，更希望各位「心情不好就回來看看」。

（Dcard）