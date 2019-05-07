VANS鞋係灰綠定粉紅白？　網傳可測左右腦優勢　眼科醫生解謎

前年一張「鞋子是什麼色」的照片引起爭議，一隻VANS鞋把網民分為「灰綠色派」及「粉紅白色派」，雙方一直爭持不下。圖片近日再次被瘋傳，連歌手古巨基都有加入討論，有人更傳這張圖片可以測試左、右腦的優勢，代表觀看的人是較理性還是較感性。不過，有眼科醫生解釋，看到什麼顏色與左、右腦無關，而是每個人眼中的感光細胞不同。

前年一張「鞋子是什麼色」的照片近日再次瘋傳，有部分網民看到是一隻灰綠色的鞋子，有網民卻看到是粉紅加白色的鞋子。（網上圖片）

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這張鞋子的照片近日在社交媒體瘋傳，有網民稱相中的鞋子可以測試到左右腦的優勢。大部分網民表示，看到鞋子是灰色面加上薄荷綠色鞋帶，但亦有網民卻看到是粉紅色鞋面配白色鞋帶。有人稱「如果你是右腦較強，你會看到粉紅色和白色的組合，如果你是左腦較強，會看到它是灰色和綠色」。

有網民則為相片調色至正確的白平衡，令不少原本看到是灰綠色鞋的網民都可看到鞋子是粉紅白色。（網上圖片）

事實上，測試左右腦的說法並非事實，眼科專科醫生余珊接受《香港01》訪問指，每個人的視網膜中有「視杆」和「視錐」兩種細胞，視杆細胞不能分辨顏色，只產生黑白視覺，但可分辨光的強弱，而視錐細胞則可感應紅、綠和藍三種顔色。

余醫生指，由於每個人的視杆和視錐細胞的分佈和數目不同，亦會根據年紀改變，因此每個人對色彩的敏感度也不一樣。而且，物體的顏色由光和眼睛相互作用產生，當我們看某一的圖像時，大腦會自動調節光暗及陰影，大腦解讀到的光暗不同，令不同人會看到不同的顏色，與坊間流傳的左右腦測試沒有關係。而手機或電腦的光暗度亦可影響每次看照片的顏色。