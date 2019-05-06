「三分顏色上大紅」英文點講？打工仔想KO鬼佬上司　網民爆笑翻譯

對上司不滿反駁不易，面對外國人上司要言語上反擊更是難上加難，有打工仔忍無可忍「要爆了」，在網上開PO問如何可叫鬼佬上司不要「三分顏色上大紅」，網民即時瘋狂留言「教路」，先別論是否正確，但創意分爆棚，有人音譯，有人意譯，有人亂譯，答案未必真但就一定笑餐死。

有網民網上求助，短短3小時即獲近350回覆，超熱情網民給予勁爆笑答案，實用性有限也換來一頓笑。（fb網頁截圖）

面對鬼佬上司，要反駁都要經翻譯，有打工仔想鬧上司，也只能上網搵網民幫忙。圖為示意圖。（iStock）

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這個或道出不少打工仔心聲的求教PO，極速吸引網民注意，在fb專頁「on9仔女同盟會 」短短3小時已獲近350個回應，不少人熱心為樓主解惑，惟答案超爆笑，有人直接留言「Sam Fun Ngan Six Sheung Dai Hung」，有人話「3 points color up big red」，甚至連2012年起網上興起的無厘頭潮語「I go to school by bus」都出埋。

網民無厘頭創意教學

+ 9 + 8 + 7

其實「三分顏色上大紅」是指有人如獲別人給予一點好臉色，就會自以為很厲害，得意忘形又自大，網民想叫鬼佬上司不要這樣做，看來是認為對方要求或態度太過分，希望對方有所收歛。

有網民認真回答，表示英文諺語「Set a beggar on horseback, and he'll ride to the devil」或是比較貼切的說法。（01製圖/網民留言）

網民答案各有特色，惟實用性看來偏低，有超醒網民給予終極答案，「唔使用英文講，同佢講呢度係中國人嘅地方，叫佢同你講中文」，有認真的網民認為，英文諺語「Set a beggar on horseback, and he'll ride to the devil」或是比較貼切的說法。