「三分顏色上大紅」英文點講？打工仔想KO鬼佬上司　網民爆笑翻譯

對上司不滿反駁不易,面對外國人上司要言語上反擊更是難上加難,有打工仔忍無可忍「要爆了」,在網上開PO問如何可叫鬼佬上司不要「三分顏色上大紅」,網民即時瘋狂留言「教路」,先別論是否正確,但創意分爆棚,有人音譯,有人意譯,有人亂譯,答案未必真但就一定笑餐死。

有網民網上求助,短短3小時即獲近350回覆,超熱情網民給予勁爆笑答案,實用性有限也換來一頓笑。(fb網頁截圖)

面對鬼佬上司,要反駁都要經翻譯,有打工仔想鬧上司,也只能上網搵網民幫忙。圖為示意圖。(iStock)

這個或道出不少打工仔心聲的求教PO,極速吸引網民注意,在fb專頁「on9仔女同盟會 」短短3小時已獲近350個回應,不少人熱心為樓主解惑,惟答案超爆笑,有人直接留言「Sam Fun Ngan Six Sheung Dai Hung」,有人話「3 points color up big red」,甚至連2012年起網上興起的無厘頭潮語「I go to school by bus」都出埋。

網民無厘頭創意教學

+ 9 + 8 + 7

其實「三分顏色上大紅」是指有人如獲別人給予一點好臉色,就會自以為很厲害,得意忘形又自大,網民想叫鬼佬上司不要這樣做,看來是認為對方要求或態度太過分,希望對方有所收歛。

有網民認真回答,表示英文諺語「Set a beggar on horseback, and he'll ride to the devil」或是比較貼切的說法。(01製圖/網民留言)

網民答案各有特色,惟實用性看來偏低,有超醒網民給予終極答案,「唔使用英文講,同佢講呢度係中國人嘅地方,叫佢同你講中文」,有認真的網民認為,英文諺語「Set a beggar on horseback, and he'll ride to the devil」或是比較貼切的說法。