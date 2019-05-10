母親心碎：這場仗開始前我已認輸　雙胞胎同患血癌　一出世要化療

來自英國的20歲媽媽杜哈尼（Nicole Duhaney）在2018年聖誕節前產下一對孖生兒子，但她和男友利伯德（Nile Liburd）的喜悅很快變成了憂慮，因為兩名嬰兒出生後不久即出現各種症狀，最終被確診患上血癌，需要接受化療。

雙胞胎埃姆雷（Emre）和伊萊賈（Elijah）在聖誕前出世，其後相繼出現各種症狀。（Facebook）

4個月大確診患血癌要留院化療

雙胞胎埃姆雷（Emre）和伊萊賈（Elijah）在聖誕前出世，但不到3周，弟弟伊萊賈右頰長了一個腫瘤，然後兩兄弟開始出現感冒和腹痛等病徵，伊萊賈臉上的腫塊愈來愈大，而埃姆雷也有同樣情況。他們2月接受血液測試未能找出病因，其後被轉介到皮膚科。

直至4月22日，哥哥埃姆雷因劇烈嘔吐及呼吸困難被送入院，隨後弟弟的健康也急轉直下，需要進行人工昏迷，並在深切治療部留醫。杜哈尼說：「即使有呼吸器輔助，伊萊賈還是呼吸得很辛苦，令我看著也心痛。」

兩兄弟最終被診斷出患急性骨髓性白血病（acute myeloid leukemia），需要住院接受化療。杜哈尼形容得知壞消息那刻就像全世界崩塌了一樣，「我在不久前還在期待做媽媽，還去買嬰兒衣服，急不及待想給朋友看他們穿上兄弟裝。」她說，唯一的好消息是，雖然醫生表示很難治癒，但並非不可能。

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「我不能讓恐懼戰勝希望」​

杜哈尼說：「我周一喜極而泣，因為伊萊賈在8天以來首次再現笑容……周二是美好的，因為他們在微笑和咯咯地笑，跟我記憶中的他們一樣。」利伯德謂：「寶寶生命危在旦夕，我們沒有選擇，只能保持樂觀，試着捱過去。」

這對父母在眾籌平台GoFundMe上籌集醫療費，短短6日就接獲2083英鎊（約21270港元）善款；杜哈尼向所有捐款者致謝，但最讓她感動的是網民充滿愛的留言，「當醫生說兩個寶寶都有癌症時，我傷心欲絕，看不到出路，在這場仗開始前我已認輸。我只能說，大家帶來了希望，讓我覺得也許能夠跨過這一關，我無法形容當中意義有多重大。」

杜哈尼坦承很害怕，寧願代替孩子受苦，幸好兩個寶寶都很堅強，令她自豪：「我不能讓恐懼戰勝希望。」

（綜合報道）