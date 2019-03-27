嬰兒監視器變家居陷阱　英國1歲半女嬰電線勒頸亡

許多父母都會在嬰兒房內安裝監視器，以便在孩子哭鬧或發生意外時第一時間得悉，但這些監視器隨時變成家居陷阱。英國諾福克（Norfolk）一名18個月大女嬰被監視器電線意外勒死，案件周二（26日）召開死因聆訊，女嬰母親自言二現在每天像活在地獄，呼籲其他家長提高警覺。

達根（Jason Duggan）和妻子丹妮爾（Danielle Duggan）原育有獨生女傑茜卡（Jessica Duggan），夫婦在女兒出生後，買了一部價值150英鎊（約1550港元）的嬰兒監視器，安裝在嬰兒床上方一個架上，以便隨時透過手機看到女兒動靜。

事發在2018年10月25日下午，18個月大的傑茜卡在嬰兒床上睡覺，達根在4時30分左右發現鏡頭移動了，於是走到女兒房間查看，驚見傑茜卡被電線纏頸，而監視器則掉在地上。

傑茜卡送院後證實死亡，她的父母表示，監視器已經安裝逾1年，電線藏在架子後方並沿牆貼好，再接駁到嬰兒床下的拖板，女兒應該無法抓到。

警方調查後認為案件純屬意外，並無可疑，推測傑茜卡從嬰兒床伸手拿起了地上的拖板，將電線繞頸一圈後鬆手，最後被拖板的重量勒至窒息死亡。

丹妮爾說她和丈夫痛失愛女後，猶如活在地獄，「如果我們再生孩子的話，我們會改買無線監視器」。她又提醒其他父母，家中所有電線，包括電話充電線，對嬰兒來說都是危險的。

（綜合報道）