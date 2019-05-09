深夜提款被食卡報失突發難　卡主威脅客服員：唔攞錢嚟我打爛部機

生活中總有很多黑仔事，但絕非發難就可解決！有客戶服務員大爆，曾遇騎呢用戶，因深夜提款時被食卡致電求助，他檢查後叫對方翌日領卡，沒料用戶堅稱無錢無朋友無親戚，要求銀行派員拿錢給他，客服員再三相勸，他不理會反威脅，「你快啲拎啲錢過嚟畀我！如果唔係我打爆你部提款機！」

如身上無錢想提款，卻遇上食卡，的確令人徬徨。（資料圖片）

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有自稱從事銀行報失服務的客服員，在fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」撰文，指曾遇客戶半夜12時致電求助，指在旺角提款時被食卡，他弄清對方位置後，建議客戶翌日辦公時間返回同一間銀行，其時可以領回提款卡。

他的建議客戶沒有理會，只重申自己無錢的困局，「咁而家點呀！搞錯呀！我無錢喎」，客服員遂建議他找朋友或親友幫忙，惟對方情緒激動，「我無朋友……我無屋企人」。

如身上無錢想提款，卻遇上食卡，的確令人徬徨。（資料圖片）

客服員指，被食卡客戶其後情緒進一步失控，要求銀行即時派員拿錢給他，否則會破壞提款機；客服員笑言見怪不怪，稱不少無理客人在同樣情況下，都會自稱是「獨孤九劍」。

客服員指面對客戶發難，也只能等對方及自己冷靜點再應對，他其後平靜向客戶稱因未能行開，不能為對方送錢，又勸對方不要破壞提款機，解釋這樣等同刑事毀壞，而且警鐘會即時啟動。

至此被食卡客戶放下送錢要求，突然稱要投訴客服員，又「響朵」稱要找另一個超高層職員，客服員只能稍作安慰，再次建議對方可試試找警察幫忙，惟對方根本說不通，再次發難高呼：「我唔理！我要投訴！你畀返啲錢我！」客服員無奈下也只能向對方解釋有很多客戶電話未接聽，匆匆收線收場。

不少網民都懷疑被食卡用戶有情緒病，又指他「又打爆機，又要人拎錢畀佢，難怪無朋友又無家人」，又指他的壞脾氣根本是被人「縱出來」；惟也有人對客戶情況表體諒，「咁人哋有急事要用錢，無得用之餘仲要畀你hea，難怪會發癲」。

（facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」）