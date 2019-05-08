大埔街頭現多對新淨波鞋　網民懷疑人妻所為　兩小時後極速失晒蹤

網上不時傳出有男士珍藏模型被伴侶賤賣的事，總令男網民物傷其類同聲一嘆，其實模型以外波鞋都可能有危險。大埔街頭今午突然出現多對新淨男士波鞋，有網民行過影低，指懷疑是某位人妻的傑作，又呼籲有興趣者可前往環保回收，引起街坊熱議，詎料不到兩小時他再次經過，已見波鞋全部失蹤，也不知是物主成功救回，還是網民太快手。

有網民發現大埔街頭出現超新淨波鞋，不出兩小時後經過，已發現波鞋全部失蹤。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

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有網民今日中午約11時半在大尾篤山寮路的路邊，看到多對波鞋被棄置，旁有一個拆散了的疑似鞋架，鞋盒上放有多對波鞋，從盒子及鞋子的新淨程度，可見被棄置前它們應曾被主人愛惜過。

拍照網民搞笑問「係咪又有人趁個老公唔喺屋企，掉晒老公啲寶貝出街？」，又形容所有被棄波鞋都十分新淨，呼籲有興趣街坊可前往環保回收。

不少街坊網民看到，都表示大有興趣，有人指認出部分鞋價千千聲，聲稱會前往尋寶，樓主其後向網民報告最新情況，指約下午1時經過，已看不到波鞋的蹤影，最終究竟是鞋主成功救回或是街坊拿走，就不得而知了。

（fb群組「Tai Po大埔」）