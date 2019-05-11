【雀仔太瘋狂】海鷗亂入鏡頭搶報交通　蠱惑鸚鵡「玩殘」小倉鼠

雀仔界的朋友若搗蛋起來，可以十分瘋狂。最近德國警方於Twitter上載相片，表示有隻白鴿因超速飛行而被測速相機拍下罪證，警方事後更笑言要依法處罰，向鴿子徵收25歐羅（約220港元）罰款，令不少網民爆笑。英國倫敦則有海鷗鬼馬地亂入交通局的監測鏡頭，彷彿要搶報路面情況，但牠們都不及蠱惑鸚鵡，一隻鸚鵡竟把小倉鼠放進滾輪並高速轉動，小倉鼠慘被轉到暈陀陀。

最近德國博霍爾特市警方於Twitter上載相片，表示有隻白鴿因超速飛行而被偵速相機拍下罪證。（德國博霍爾特市警察Twitter圖片）

德國博霍爾特市（Bocholt）警方最近於Twitter上載一幅測速相機的黑白照片，表示當地時間2月13日下午3時許，一隻白鴿以每小時45公里的速度飛過測速相機，遠遠超過當地規定的每小時30公里，相機判定白鴿超速，於是拍下「罪證」。警方解釋，即使扣除每小時3公里的誤差，白鴿依然超速。據當地法例，超速車輛的車主需被判罰款25歐羅，不過警方坦言難向一隻白鴿追討罰款。

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除了這隻「超速鴿」亂入測速相機，英國亦有一隻海鷗因為亂入交通監控錄影而爆紅網絡。倫敦交通局上月開始，不時於官方Twitter帳戶上載同一隻海鷗亂入交通監控錄影的截圖及片段。

他們指出該隻海鷗重複停留在同一部監測相機前，有時更帶同伴一起休息，但牠們呆萌的樣子阻擋了鏡頭，猶如一個記者在報道交通消息。一眾交通局職員都感到無奈，不過網民就大讚片段非常爆笑，表示上班看最治癒。

英國有隻海鷗亦因為亂入交通監測鏡頭而出名，細看下圖↓↓

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Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel..... pic.twitter.com/NxKVMqGca3 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 2019年4月30日

亂入鏡頭的代表又怎麼沒有蠱惑鸚鵡？近日網上瘋傳一段鸚鵡搗蛋的片段，片中可見牠用口夾着倉鼠，並放入滾輪內，之後再用口攪動滾輪，可憐的小倉鼠被轉到頭暈眼花。

鸚鵡似乎非常討厭倉鼠，牠於另一片段再欺負同一隻倉鼠，明明對方玩得很開心，但鸚鵡不斷嘗試用口夾起倉鼠，成功夾起牠後即把牠放入籠中，再用口拉下閘門關起倉鼠。

鸚鵡屢次欺負倉鼠，似乎很討厭對方

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