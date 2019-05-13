【趣到爆】日本夾薯片「不求人」同時篤埋電話　唔怕整污糟超方便

每次吃薯片都會弄得雙手非常骯髒，想玩電話又要洗手，可以點算好？日本薯片品牌「卡樂B」與玩具品牌「Takara Tomy Arts」，近日合作聯乘推出進化版的夾薯片神器，當中更貼心地附有螢幕觸控筆的功能，用家即可一邊使用電話，一邊吃薯片，非常方便！

日本薯片品牌「卡樂B」與玩具品牌「Takara Tomy Arts」合作聯乘推出進化版的夾薯片神器，當中更貼心地附有螢幕觸控筆的功能。（Takara Tomy Arts官方網站圖片）

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夾薯片神器大家可能早已見過，甚至已有一枝在家中「看門口」，韓國早前亦曾推出可愛的夾薯片神器，不過只能夾薯片，如果想同時玩電話就比較困難。日本薯片品牌「卡樂B」深明電話與薯片是不可缺一，於是聯同玩具品牌「Takara Tomy Arts」推出進化版的夾薯片神器。

日本薯片品牌「卡樂B」與玩具品牌「Takara Tomy Arts」合作聯乘推出進化版的夾薯片神器，當中更貼心地附有螢幕觸控筆的功能。（Takara Tomy Arts官方網站圖片）

新式的夾薯片神器根據不同味道的薯片包裝而有4款顏色，設計亦頗有趣味，雙色棒的下端連着白免小手當作薯片夾，棒的中間位置有個按鈕控制小手夾起薯片，如果推前按鈕，手指的方向更可以左右移動，非常照顧用家的需要。

最具特色的部分是棒的上端，其實它亦是一枝電話螢幕觸控筆，吃了一塊薯片就可以倒轉用作玩電話，果然是神奇的「不求人」。（Takara Tomy Arts官方網站圖片）

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最具特色的部分是棒的上端，其實它亦是一枝電話螢幕觸控筆，吃了一塊薯片就可以倒轉用作玩電話，果然是神奇的「不求人」。

據官方網站表示，這枝夾薯片神器預計在今年6月公開發售，連稅價錢是1382日元（約98港元），如果大家有興趣的不妨入手。

（Takara Tomy Arts官方網站）

韓國早前亦曾推出夾薯片神器

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