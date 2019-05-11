日本84歲時尚爺爺穿孫子設計潮服　IG兩日吸逾2.5萬粉絲！

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

誰說年紀大，衣著必定老套？日本最近有位爺爺紅遍網絡，全因他的時尚造型照吸引大批網民留意，就連他個人Instgram帳戶亦表明：「I wear clothes for my grandson（我為孫子穿衣服）」，帳戶開設僅2日即擁有逾2.5萬位粉絲追蹤，非常誇張。

日本最近有位爺爺紅遍網絡，全因他的時尚造型照吸引大批網民留意。（「SLVR.TETSUYA」IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

84歲的爺爺シルバーテツヤ（SLVR.TETSUYA）本來是位教師，退休後與同齡妻子住在秋田縣。近日他的孫子クドウナオヤ（Naoya Kudo）為他設計了幾套潮爆服裝造型，爺爺由西裝去到皮褸都一樣可以輕鬆駕馭。

當中數到最型的莫過於湖藍綠色的西裝，配以牛油果圖案的長呔及另一條綠色長呔，顏色夠搶眼之餘又不老套，加上爺爺手持鐵鏟，猶如時裝廣告的主角。

【溫情抖音】孫女教抑鬱爺爺跳舞拍片　病情改善兼狂吸400萬粉絲
【Fashion嘅嘢】「睡袋裝」走在潮流尖端　網民：係咪米芝蓮人
【Fashion嘅嘢】YouTubers亂入時裝周　着平衫戴洗碗手套扮模特兒

84歲的爺爺シルバーテツヤ（SLVR.TETSUYA）本來是位教師，後來退休後便與同齡妻子住在秋田縣。（「SLVR.TETSUYA」IG圖片）

齊睇爺爺潮爆造型！
+16
+15
+14

相片上載至個人IG後，隨即成為網絡關注對象，帳戶由星期三（8日）開設，僅需一天就吸引了1萬人追蹤，直至現時擁逾2.5萬位粉絲，可見爺爺的魅力果然沒法擋。

（Instagram）

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。