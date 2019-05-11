日本84歲時尚爺爺穿孫子設計潮服　IG兩日吸逾2.5萬粉絲！

誰說年紀大，衣著必定老套？日本最近有位爺爺紅遍網絡，全因他的時尚造型照吸引大批網民留意，就連他個人Instgram帳戶亦表明：「I wear clothes for my grandson（我為孫子穿衣服）」，帳戶開設僅2日即擁有逾2.5萬位粉絲追蹤，非常誇張。

日本最近有位爺爺紅遍網絡，全因他的時尚造型照吸引大批網民留意。（「SLVR.TETSUYA」IG圖片）

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84歲的爺爺シルバーテツヤ（SLVR.TETSUYA）本來是位教師，退休後與同齡妻子住在秋田縣。近日他的孫子クドウナオヤ（Naoya Kudo）為他設計了幾套潮爆服裝造型，爺爺由西裝去到皮褸都一樣可以輕鬆駕馭。

當中數到最型的莫過於湖藍綠色的西裝，配以牛油果圖案的長呔及另一條綠色長呔，顏色夠搶眼之餘又不老套，加上爺爺手持鐵鏟，猶如時裝廣告的主角。

84歲的爺爺シルバーテツヤ（SLVR.TETSUYA）本來是位教師，後來退休後便與同齡妻子住在秋田縣。（「SLVR.TETSUYA」IG圖片）

齊睇爺爺潮爆造型！

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相片上載至個人IG後，隨即成為網絡關注對象，帳戶由星期三（8日）開設，僅需一天就吸引了1萬人追蹤，直至現時擁逾2.5萬位粉絲，可見爺爺的魅力果然沒法擋。

（Instagram）