【貼心】請人剝小龍蝦嚴禁偷食　餐廳老闆：食客話玩電話剝唔到

對不少人而言，食蝦最煩就是剝穀。內地有餐廳特別招聘「剝殼師」，專門為客人剝小龍蝦，日薪為200元人民幣（約230港元），老闆指其實不少食客食飯玩手機，投訴剝蝦太麻煩，才令他生出請人念頭，又重點提醒應徵者要抵得住誘惑咪偷食。

內地餐廳招聘剝蝦師為客人剝小龍蝦，應徵者需要在半小時內剝3斤小龍蝦。（網上短片截圖）

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想做剝殼師其實唔難，除一般請人要求之外，老闆指最重要是可以抵擋美食的誘惑，能夠做到只剝不吃，而且可以在半小時內剝完3斤（約4磅）小龍蝦，如果本身是熱愛小龍蝦的人士就更佳。

雖然剝殼師是一份兼職工作，每天工作最低4小時，但人工卻十分不錯，日薪約150至200元人民幣（約170至230港元）。

小龍蝦雖然好食，但食家要小心中「橫紋肌溶解症」！

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請人的連鎖食店表示，過去有不少顧客指出食蝦時不能玩手機很不方便，新增剝蝦師是回應廣大消費者的要求，現時已經在數個城市推出代剝蝦服務。有食客受訪時表示，剝蝦師帶給他「有上帝的感覺」、「挺爽的」，直言願意支付剝殼師代剝殼的費用。

（綜合）