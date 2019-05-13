阿仔22歲A0禁拍拖　家姐力數台母11條變態教條：請罵醒我媽

家長照顧子女是責任，但如果成為怪獸家長卻適得其反。近日有台女分享，稱媽媽對讀大學的22歲弟弟監管嚴密，設下多個不合理的規定，例如睡覺時需要將手機交出、下課就要回家、30歲才結交女友等等，希望網民可以留言代為罵醒她的媽媽。有網民認為樓主媽媽不但有戀子情意結，更是恐怖情人，亦有人認為弟弟已經被監管到失去邏輯思考的能力，需要反抗。

台女的帖文提到，媽媽管教十分嚴，恐怕弟弟一輩子都沒有女朋友。（資料圖片）

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樓主在Dcard討論區上發文，稱「我弟大概會單身一輩子了」，因為她的媽媽是所有女生都不會想遇到的那一種奶奶，「我覺得沒有女生能受得了我媽對於我弟的方式」，「連我自己身為女兒都看不下去的程度」。她說自己曾經向弟弟開玩笑，指他如果不再到外地讀書或工作，很可能會一直單身下去。

樓主列出11條媽媽對弟弟的離譜管教規矩：

+ 7 + 6 + 5

分享完11點媽媽的離譜規矩之後，樓主就請網民留言批評自己的媽媽，「讓我媽知道她根本超有事，也讓我弟知道他繼續聽話絕對不是孝順，是自毀啊！」她指弟弟想過反抗，但由於性格溫和，對媽媽的強勢性格完全沒有辦法，自己則是果斷到高雄讀書，「有多遠躲多遠」，成功避開媽媽的監管。

不少網民都批評媽媽的管教方法，甚至認為她有戀子情意結。（《真．哥斯拉》電影劇照）

樓主更新文章時提到，文章給弟弟看過之後，他笑指「你怎麼只打了11點？」使樓主感嘆「弟弟啊！你平常到底是怎麼樣被虐待的」。她補充指，弟弟提議過做兼職幫補自己的生活費，但被媽媽阻止，因為「有錢就會去交女友或是亂花」。樓主又說，媽媽覺得弟弟到30歲才交女朋友都不成問題，因為有一位事業成功的親戚在49歲時娶了一位年輕20年的老婆，「我媽就覺得這樣好棒把他當作模範」。

+ 8 + 7 + 6

由於爸爸與弟弟性格差不多，樓主亦不能指望爸爸出手撥亂反正，但表示媽媽平時為人都十分親切，只是對小孩管教極端，可能與她本身容易緊張焦慮有關，有機會將會叫她去看醫生。

（Dcard）