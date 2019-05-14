隔熱物料被換成不銹鋼　西安1歲童30度瀡滑梯　臀部脫皮2級燙傷

踏入夏天，家長帶子女到公園遊玩不但要做好防蚊措施，更要小心被遊樂設施燙傷。西安一名1歲大男童上周跟外婆到屋苑內一公園玩耍，滑滑梯後突然大哭，一看竟發現屁股被燙傷，即時掉了一層皮，送院後證實是二級燙傷。 家人事後質疑屋苑未有考慮安全問題，將原本使用絕緣隔熱材料的玩樂設施換成不銹鋼；屋苑負責人解釋換材料是要令設施更耐用，並表示將向男童家人賠償。

西安一名1歲大男童上周於公園穿開襠褲玩不銹鋼滑梯時，意外被燙傷臀部。（新京報影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發上周六（11日）下午1時許，居於西安城南區的57歲郇姓女子帶着其1歲3個月大的孫兒到屋苑內一個兒童遊樂場玩耍，當日天氣炎熱，氣溫高達攝氏30度。郇婦讓孫兒玩瀡滑梯，未料他一玩完便大哭，「我也不知道咋回事，趕快走過去抱起孩子」。

旁邊家長們見狀建議郇婦檢查孫兒屁股，一看發現孫兒被燙傷，即時掉了一層皮，「我一看，孩子屁股周圍很快起了泡。我摸了摸滑梯，滑梯表面燙得很」，她趕緊將孫兒抱回家，叫女兒及女婿帶往醫院求醫。

+ 2

事發當日天氣炎熱，氣溫高達攝氏30度，滑梯暴曬多時表面變得滾燙。（新京報影片截圖）

由於郇婦認為公園與寓所很近，故孫兒只穿開襠褲玩耍，亦沒有穿尿片，令傷勢更嚴重，經診治後證實是二級燙傷。醫生為男童注射了破傷風針及抗生素防止感染，並安排他定時換藥。男童的媽媽彭女士看到兒子傷勢大感心痛，「燙傷部位在肛門附近，起了很多泡，一走路水泡就被擠破了，排便時孩子哭得滿頭大汗」。

彭其後指出，屋苑內的兒童遊樂場全天候開放，而當日天氣炎熱，金屬製玩樂設施容易令兒童受傷，質疑屋苑管理公司無考慮相關問題：「孩子可憐得很，滑梯就不應該用這種材料，當初設計的人是怎麼想的？」

屋苑負責人指，公司願意承擔男童醫療費，目前仍跟家屬協商。負責人又解釋，兒童遊樂場的設施的確由絕緣隔熱的塑膠轉為不銹鋼，原因是更為耐用，並稱已將設施圍封，待日後與業主商討要拆除或是更換設施。

（綜合）