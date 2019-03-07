「上來就踢你下去」　台2女童霸瀡滑梯　台媽為兒子出頭一句KO

小朋友去公園玩，遇到其他孩子時應學懂共享空間和相處之道，但遇到霸道小孩該怎麼辦呢？台灣一名媽媽趁假日帶兒子到公園玩，不料遇到2個女孩霸佔了瀡滑梯，當其子想爬上去玩時，女孩竟威嚇說：「你上來我就踢你下去喔。」令男童不知所措。該名台媽當然要為兒子出頭，先和對方講道理，最後還霸氣的稱「要是妳踢我兒子，我就會折斷妳的腿」，令2名女孩嚇得落荒而逃。不少網民大讚母親做得好，稱「小屁孩就是要教育！」。

台媽講述在公園遇到2名小女孩霸佔瀡滑梯，更向其兒子出言恐嚇，結果台灣反擊，令小女孩落荒而逃。（「爆怨公社」fb截圖）

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該名台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發文，表示假日帶兒子到公園玩，遇到2名大約就讀小一、二年級的女孩，她們霸佔瀡滑梯的的平台玩樂，當看到樓主的兒子時，更恐嚇說「你不可以上來，這裡是我們在玩的」；另一人亦幫口稱「對啊，你上來我就踢你下去喔！」。年紀小小的男童嚇得不知所措，只能一臉委屈地回頭望向媽媽。

樓主稱，「身為一位溫和有禮的大人，只好上前去跟兩位妹妹協商」，她先用冷靜的語氣告訴2名女孩，「這裡是公園，是公眾場所，大家都可以使用」，只有在自己家時，才能霸佔器材不和他人分享。不過話鋒一轉，她即霸氣地說，「要是妳踢我兒子，我就會折斷妳的腿」，2名女孩的霸氣即時消散，直盯着樓主嚇得說不出話來。樓主還問：「你們爸媽在哪？」之後，2名女孩看似嚇壞，火速離開了公園，再沒有看到她們的身影。

公園的瀡滑梯應是所有小童都能享用。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

樓主事後亦有反省自己的說話是不是太過份，「但這麼沒禮貌的公主癌小患者 ，也X媽的很沒禮貌啊！」。她遂詢問網民：「我真的很過分嗎？」

不少網民看過帖子後，都力撐樓主「妳真的不應該…這麼客氣」、「一點都不過份」、「這個教育很恰當」、「殺傷力和震撼教育性十足」、「還好吧！我應該還會跟她們說連你爸媽腿都折斷」，亦有人指如果現在不教育她們，「長大就完蛋囉」。

（facebook群組「爆怨公社」）